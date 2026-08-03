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Super League: Highlights der Partie Vaduz – St. Gallen (2:3)
Highlights im Video
Vaduz-Goalie legt sich nach 20 Sekunden selbst ein Ei
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Vaduz – St. Gallen (2:3).
Publiziert: vor 56 Minuten
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