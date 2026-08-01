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Dieci Challenge League
CL: Die Highlights der Partie Kriens – Winterthur (2:0)
Verpatzter FCW-Start perfekt
Sliskovic verwertet Traum-Konter gegen Ex-Klub
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie SC Kriens – FC Winterthur (2:0).
Publiziert: 00:01 Uhr
|
Aktualisiert: vor 46 Minuten
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Die Highlights des 2. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
3:50
Verpatzter FCW-Start perfekt
Sliskovic verwertet Traum-Konter gegen Ex-Klub
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