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Verpatzter FCW-Start perfekt
Sliskovic verwertet Traum-Konter gegen Ex-Klub

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie SC Kriens – FC Winterthur (2:0).
Publiziert: 00:01 Uhr
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Aktualisiert: vor 46 Minuten
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Die Highlights des 2. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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