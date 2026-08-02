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Die Highlights im Video
Traumtor bricht Basel in der Nachspielzeit das Genick

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Basel – Lausanne-Sport (0:1).
Publiziert: 00:16 Uhr
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Die Highlights des 2. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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