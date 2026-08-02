DE
FR
Abonnieren

Die Highlights im Video
YB zerlegt den Meister in seine Einzelteile

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Thun – YB (0:6).
Publiziert: 00:15 Uhr
Kommentieren
Die Highlights des 2. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Thun
FC Thun
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen