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Die Highlights im Video
Goalie bringt FCZ mit Mega-Bock auf die Siegesstrasse

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Zürich – Servette (2:1).
Publiziert: 00:13 Uhr
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Die Highlights des 2. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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