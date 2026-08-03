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Highlights im Video
Riesen-Flop von FCL-Simoni leitet Sion-Sieg ein

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Sion – Luzern (3:0).
Publiziert: vor 57 Minuten
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Die Highlights des 2. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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