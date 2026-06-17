Yannick Schwaller und Brian Schwaller-Hürlimann sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Am Dienstag erblickte Tochter Blake Lily das Licht der Welt.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Mitten in die anhaltende Hitzewelle in der Schweiz liefert der Wintersport herzige News. Wie der Top-Curler Yannick Schwaller (31) am Dienstag auf Instagram verkündet, hat seine Frau Briar Schwaller-Hürlimann (32), ebenfalls Spitzencurlerin, das zweite gemeinsame Kind zur Welt gebracht.

«Willkommen auf der Welt Blake Lily», stellt Schwaller seinen Followern seine Tochter vor. Blake sei um 05.46 Uhr zur Welt gekommen, berichtet der Skip des CC Genf weiter. «Wir lieben dich bereits jetzt mehr, als wir mit Worten beschreiben können», schreibt er. Somit muss River, seit Olympia im Februar das berühmteste Curling-Baby, nun die Aufmerksamkeit seiner Eltern teilen.

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Nach den Mixed-Double-Auftritten seiner Eltern beim Olympiaturnier in Cortina stahl River jeweils allen Teilnehmern die Show. Im roten Schweizer Trikot mit Curlingbesen in der Hand ging er als «Curling-Baby» viral, sammelte Millionen Klicks – und wurde zum heimlichen Star der Spiele.

Bereits bei Olympia schwanger

Bereits damals war Schwaller-Hürlimann im fünften Monat schwanger, verheimlichte den nächsten Nachwuchs bewusst. «Wir wollten nicht noch eine zusätzliche Schlagzeile», erzählte Schwaller-Hürlimann gegenüber der «Schweizer Illustrierten». Während den Spielen habe sie das Baby bereits im Bauch gespürt, schilderte sie die aussergewöhnliche Situation. Das habe ihr aber jegliche Nervosität auf dem Eis genommen, erklärte die 32-Jährige weiter.

Trotz des zusätzlichen Supports reichte es dem Paar im Mixed-Double nicht zu einer Olympiamedaille – am Ende wurde es der siebte Rang. Besser lief es Papa Yannick, mit seinen Teamkollegen stiess er bis in den Halbfinal vor, dort unterlag man aber Grossbritannien. Im Spiel um Platz drei liessen Schwaller und Co. den Norwegern nicht den Hauch einer Chance (9:1) und sicherten sich Olympia-Bronze.