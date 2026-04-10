Jetzt ist es raus: Briar Schwaller-Hürlimann ist schwanger – und das war auch schon bei Olympia so. Während Sohn River in Cortina viral ging, stand sie im fünften Monat auf dem Eis.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Yannick Schwaller (31) und Briar (32) erwarten im Juni eine Tochter

Briar war während Olympia im fünften Monat schwanger und spielte mit

Söhnchen River (1) wurde 2026 bei Olympia als «Curling-Baby» bekannt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Yara Vettiger Redaktorin Sport

Diese Nachricht hielt das Schweizer Curling-Traumpaar bislang geheim: Yannick Schwaller (31) und seine Frau Briar (32) erwarten ihr zweites Kind. Ende Juni kommt das Baby zur Welt, es wird ein Mädchen.

Dass die Schwangerschaft erst jetzt publik wird, hat einen Grund. Denn schon während der Olympischen Spiele in Cortina sorgte jemand anderes für Schlagzeilen: Söhnchen River (1). Im roten Schweizer Trikot mit Curlingbesen in der Hand ging er als «Curling-Baby» viral, sammelte Millionen Klicks – und wurde zum heimlichen Star der Spiele.

«Wir wollten nicht noch eine zusätzliche Schlagzeile», erzählt Briar Schwaller-Hürlimann gegenüber der «Schweizer Illustrierten». Denn bereits die um River kamen völlig unerwartet. Und der Fokus sollte für das Paar auf dem Sport bleiben. Also versteckte sie ihren Babybauch mit weiten Kleidern. Dabei war sie damals bereits im fünften Monat schwanger.

Der Name bleibt geheim

Und so stand sie auf dem Eis – auf der grössten Sportbühne der Welt. Gemeinsam mit ihrem Mann spielte sie in der ersten Olympia-Woche Mixed Doubles. «Ich habe das Baby während des Wettkampfs gespürt. Das hat mir jede Nervosität genommen», erzählt die 32-Jährige. Es wurde der siebte Platz für die beiden.

Eine besondere Erfahrung, die den Sport für sie verändert hat. Während andere um Medaillen kämpften, spürte sie bei jedem Einsatz das kleine Leben in sich. Yannick Schwaller brillierte danach noch mit dem Männerteam und holte Olympia-Bronze.

Für das Paar ist es nach River das zweite Kind. Der Name ihrer Tochter bleibt aber noch geheim. Klar ist: Bei den Schwallers steht nach Olympia-Bronze und «Curling-Baby»-Hype schon das nächste grosse Kapitel an.