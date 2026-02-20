6. End – 4:1 für die Schweiz
Die Norweger lassen in vielen Momenten nach wie vor die Präzision vermissen. So haben die Schweizer leichtes Spiel. Benoît Schwarz-van Berkel räumt mit dem letzten Stein das Haus und es kommt zum nächsten Nuller-End.
5. End – 4:1 für die Schweiz
Erneut ist die Schweiz sehr gut im End und hat vor den letzten beiden Steinen der Norweger fünf (!) Steine im Haus. Magnus Ramsfjell gelingen aber zwei starke letzte Steine und so können die Norweger den ersten Punkt des Abends schreiben. Damit haben die Schweizer im nächsten End aber wieder das Recht des ersten Steins.
4. End – 4:0 für die Schweiz
Benoît Schwarz-van Berkel spielt mit dem letzten Versuch einen sauberen Take-Out und so liegt nur ein Stein der Schweizer im Haus. Die Norweger entscheiden sich dafür, sowohl den Schweizer als auch ihren letzten Stein aus dem Haus zu befördern und so gibt es zum zweiten Mal an diesem Abend ein Nuller-End.
3. End – 4:0 für die Schweiz
Mit vier Steinen liegen die Schweizer zwischenzeitlich im Haus – und diese gute Ausgangslage können sie nutzen. Mit einem Take-Out haben die Norweger mit ihrem letzten Stein die Chance auf ein Dreierhaus, doch der misslingt ordentlich und so stiehlt die Schweiz einen Stein.
2. End – 3:0 für die Schweiz
Der letzte Stein gelingt den Norwegern nicht ideal und so liegt bereits vor dem letzten Versuch von Benoît Schwarz-van Berkel ein Schweizer Stein shot. Der letzte Stein gelingt den Schweizern dann ideal: Der einzige Stein der Norweger wird aus dem Haus befördert und jener der Schweizer bleibt drin. Weil zusätzlich noch ein Schweizer Stein in der Ecke liegt, schreibt das Team um Skip Yannick Schwaller ein Dreierhaus.
1. End – 0:0
Die Schweizer haben zum Auftakt den Vorteil des letzten Steins. Vor dem letzten Versuch von Benoît Schwarz-van Berkel liegt nur ein Stein der Norweger im Haus. Diesen befördert der Schweizer zusammen mit seinem eigenen raus. So werden im ersten End keine Punkte geschrieben.
Guten Abend
Hallo und herzlich willkommen zum Spiel um Bronze zwischen der Schweiz und Norwegen. Nach der makellosen Vorrunde verpassten die Schweizer Curler gestern den Einzug in den Final, nun kann sich das Team um Skip Yannick Schwaller doch noch eine Medaille sichern. Um 19.05 Uhr geht es los.