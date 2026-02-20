5. End – 4:1 für die Schweiz

Erneut ist die Schweiz sehr gut im End und hat vor den letzten beiden Steinen der Norweger fünf (!) Steine im Haus. Magnus Ramsfjell gelingen aber zwei starke letzte Steine und so können die Norweger den ersten Punkt des Abends schreiben. Damit haben die Schweizer im nächsten End aber wieder das Recht des ersten Steins.