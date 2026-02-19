Dies Ausgangslage

Die Briten beendeten die Round Robin mit fünf Siegen aus neun Spielen. Gegen die Schweizer, die alle Spiele gewonnen haben, gabs ein knappes 5:6 nach Zusatzend. Das Team um den schottischen Skip Bruce Mouat gewann vor vier Jahren in Peking Olympia-Silber. Um diesen Erfolg zu wiederholen braucht es heute gegen die leicht favorisierten Schweizer einen Sieg.

Dass das Team weiss, wie man Yannick Schwaller und Co. in wichtigen Spielen schlägt. An der WM vor einem Jahr holte es unter Schottischer Flagge Gold im Final gegen die Schweiz.

Für das Team Schwaller, für das es erst nach der verpatzen Heim-WM 2024 aufwärts ging, wäre es die erste Olympia-Medaille.