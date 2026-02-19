DE
Olympia-Halbfinal im Ticker
Sichern sich die Schweizer Curler eine Medaille?

Am Donnerstagabend treffen die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller nach einer makellosen Vorrunde im Olympia-Halbfinal auf Grossbritannien. Hier im Ticker bist du live mit dabei.
Publiziert: vor 22 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport
vor 6 Minuten

1. End – 0:0

Nach vier Steinen liegen die Schweizer mit zwei Steinen shot. Dann nimmt Bobby Lammie mit einem Take-out einen davon raus. Sven Michel reagiert seinerseit mit einem Take-out, sodass wieder zwei Schweizer Steine am nächsten liegen. 

vor 8 Minuten

1. End – 0:0

Der erste Stein liegt. Hammy McMillan spielt eine erste Guard. 

vor 12 Minuten

In Kürze gehts los

Die Teams der Schweiz und Grossbritannien in Cortina sind bereit. Das Team um Skip Yannick Schwaller haben als Sieger der Round Robin das Recht des letzte Steins im ersten End. 

vor 46 Minuten

Verspätung wegen Schnee

Am Morgen kam es aufgrund des Neuschnees in Cortina bereits zu einer ungeplanten Verspätung der letzten Spiele in der Round Robin. Daher wurden die Halbfinals bereits vorsorglich von 19.05 Uhr um eine halbe Stunde auf 19.35 Uhr verschoben. 

vor 54 Minuten

Dies Ausgangslage

Die Briten beendeten die Round Robin mit fünf Siegen aus neun Spielen. Gegen die Schweizer, die alle Spiele gewonnen haben, gabs ein knappes 5:6 nach Zusatzend. Das Team um den schottischen Skip Bruce Mouat gewann vor vier Jahren in Peking Olympia-Silber. Um diesen Erfolg zu wiederholen braucht es heute gegen die leicht favorisierten Schweizer einen Sieg. 

Dass das Team weiss, wie man Yannick Schwaller und Co. in wichtigen Spielen schlägt. An der WM vor einem Jahr holte es unter Schottischer Flagge Gold im Final gegen die Schweiz. 

Für das Team Schwaller, für das es erst nach der verpatzen Heim-WM 2024 aufwärts ging, wäre es die erste Olympia-Medaille. 

Skip Bruce Mouat (r.) und Third Grant Hardie haben schon eine Olympia-Medaille gewonnen.
Foto: keystone-sda.ch
17:39 Uhr

Wilkommen im Ticker

In der Round Robin gewannen Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat-Couchepin alle neun Partien. Nun treffen die Schweizer Curler im Halbfinal auf Grossbritannien. Um 19.35 Uhr gehts los. Hier im Ticker bist du live mit dabei. 

In diesem Artikel erwähnt
Olympia 2026
Olympia 2026
