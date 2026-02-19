1. End – 0:0
Nach vier Steinen liegen die Schweizer mit zwei Steinen shot. Dann nimmt Bobby Lammie mit einem Take-out einen davon raus. Sven Michel reagiert seinerseit mit einem Take-out, sodass wieder zwei Schweizer Steine am nächsten liegen.
Der erste Stein liegt. Hammy McMillan spielt eine erste Guard.
In Kürze gehts los
Die Teams der Schweiz und Grossbritannien in Cortina sind bereit. Das Team um Skip Yannick Schwaller haben als Sieger der Round Robin das Recht des letzte Steins im ersten End.
Verspätung wegen Schnee
Am Morgen kam es aufgrund des Neuschnees in Cortina bereits zu einer ungeplanten Verspätung der letzten Spiele in der Round Robin. Daher wurden die Halbfinals bereits vorsorglich von 19.05 Uhr um eine halbe Stunde auf 19.35 Uhr verschoben.
Dies Ausgangslage
Die Briten beendeten die Round Robin mit fünf Siegen aus neun Spielen. Gegen die Schweizer, die alle Spiele gewonnen haben, gabs ein knappes 5:6 nach Zusatzend. Das Team um den schottischen Skip Bruce Mouat gewann vor vier Jahren in Peking Olympia-Silber. Um diesen Erfolg zu wiederholen braucht es heute gegen die leicht favorisierten Schweizer einen Sieg.
Dass das Team weiss, wie man Yannick Schwaller und Co. in wichtigen Spielen schlägt. An der WM vor einem Jahr holte es unter Schottischer Flagge Gold im Final gegen die Schweiz.
Für das Team Schwaller, für das es erst nach der verpatzen Heim-WM 2024 aufwärts ging, wäre es die erste Olympia-Medaille.
Wilkommen im Ticker
In der Round Robin gewannen Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat-Couchepin alle neun Partien. Nun treffen die Schweizer Curler im Halbfinal auf Grossbritannien. Um 19.35 Uhr gehts los. Hier im Ticker bist du live mit dabei.