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Comeback gegen Südkorea
Schweiz holt zwei weitere Siege an Mixed-WM in Genf

Das Schweizer Mixed-Curlingteam holt an der WM in Genf am Dienstag zwei Siege.
Publiziert: 07:45 Uhr
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Aktualisiert: 07:49 Uhr
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Stefanie Berset und Philipp Hösli holen am Dienstag zwei Siege. (Archivbild)
Foto: keystone-sda.ch
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Das Schweizer Curlingteam bestehend aus Stefanie Berset und Philipp Hösli, holt am Dienstag an der Mixed-WM in Genf zwei Siege. Am Vormittag drehen sie gegen Tschechien ein 1:4 nach dem zweiten End und gewinnen am Schluss mit 10:6. Gegen Tschechien bekunden sie mit einem 7:2-Sieg keine Mühe. 

Nach sechs Spielen der Round Robin steht die Schweiz in Gruppe B auf Rang fünf von zehn. Nach sechs Spielen stehen vier Siege und zwei Niederlagen zu Buche. Für die Qualifikation für die Finalrunde ist ein Platz unter den besten drei der Gruppe nötig. 

Im siebten Spiel trifft man am Mittwoch (14 Uhr) auf Italien, das bisher erst einmal verloren hat. 

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