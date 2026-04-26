Das Schweizer Mixed-Curling-Duo mit Stefanie Berset und Philipp Hösli feiert im zweiten Spiel an der Heim-WM in Genf einen deutlichen Sieg gegen die USA. Damit glückt die Reaktion auf die Startniederlage.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Besser kann man kaum in eine Curling-Partie starten: Bereits nach drei Ends liegt das Schweizer Mixed-Curling-Duo mit Stefanie Berset (29) und Philipp Hösli (24) am Sonntagmorgen mit 9:0 in Führung, später steht es gar 10:0 für die Schweiz – eine zu grosse Hypothek für die USA, die das Spiel schliesslich nach sechs Ends beim Stand von 12:2 aus Schweizer Sicht aufgeben.

Damit gelingt Berset/Hösli die perfekte Reaktion auf den Fehlstart ins Heimturnier: Die Auftaktpartie in die Gruppe B gegen Deutschland hat es am Samstag noch mit 6:7 verloren. Ob die Schweiz den Schwung aus dem ersten Sieg nun mitnehmen kann, zeigt sich bereits am Sonntagabend: Dann trifft das Duo um 19 Uhr auf Schottland.