An der Mixed-Doppel-WM muss sich die Schweiz Ungarn geschlagen geben. Damit liegt das Schweizer Gespann auf dem geteilten dritten Rang, als nächstes wartet Südkorea.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Nach zwei Siegen en suite (USA und Schottland) wurde der Höhenflug des Schweizer Curling-Duos an der Mixed-Doppel-WM gestoppt. Gegen Ungarn unterliegen Stefanie Berset und Philipp Hösli im vierten Gruppenspiel mit 6:7, wobei man sich erst im Zusatzend geschlagen geben musste.

Die Niederlage ist besonders ärgerlich, wenn man bedenkt, dass die Schweizer bereits im ersten End zwei Steine stehlen konnten. Nach dem furiosen Start gaben Berset und Hösli aber ab und mussten die Ungarn auf 6:3 davonziehen lassen. Die Schweizer reagierten und glichen die Partie im achten End wieder aus. Im Zusatzend genossen die Ungarn das Recht des letzten Steins und nutzten diesen Vorteil zum Sieg aus.

Damit steht das Schweizer Duo bei zwei Siegen und zwei Niederlagen nach vier Partien. Diese ausgeglichene Zwischenbilanz reicht auf den geteilten dritten Rang. Am Dienstag messen sich Berset und Hösli mit dem südkoreanischen Gespann.