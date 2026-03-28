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Auftaktsieg gegen Polen
Schweizer Curler gewinnen verrückte Partie bei WM-Debüt

Die Schweizer Curler schlagen bei ihrem WM-Debüt Polen mit 11:9. Nach starkem Start muss das Team um Skip Marco Hösli einen 5:8-Rückstand aufholen.
Publiziert: vor 18 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
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Dem Team von Skip Marco Hösli (l.) gelingt das WM-Debüt. (Archivbild)
Foto: Swiss Curling

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweizer Curler gewinnen zum WM-Auftakt in Utah 11:9 gegen Polen
  • Bei 5:8-Rückstand gelingt ein wichtiges Viererhaus
  • Schweizer Team schafft ersten Sieg bei WM-Debüt
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Schweizer Curler feiern zum WM-Auftakt in Utah (USA) einen 11:9-Sieg. Bis es so weit ist, muss das Team um Skip Marco Hösli gegen Polen aber lange kämpfen.

Nach dem vierten End liegt die Mannschaft aus dem Glarnerland, die sich an den Schweizer Meisterschaften im Final gegen das Olympia-Bronze-Team von Skip Yannick Schwaller durchgesetzt hat, scheinbar komfortabel mit 5:1 in Führung. Doch dann schlägt Polen mit einem Dreier- und einem Viererhaus zurück – plötzlich sehen sich die Schweizer mit einem 5:8-Rückstand konfrontiert.

Die WM-Debütanten behalten jedoch die Nerven: Umgehend gelingt ein Viererhaus zum 9:8. Im achten End zwingen die Schwiezer die Polen dazu, einen Stein zu schreiben, bevor man im neunten End mit zwei Punkten auf 11:9 stellt. Die Polen glauben nicht mehr an die erneute Wende und gratulieren den Schweizern vorzeitig zum Sieg. 

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