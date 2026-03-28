Schweizer Curler gewinnen verrückte Partie bei WM-Debüt

Die Schweizer Curler schlagen bei ihrem WM-Debüt Polen mit 11:9. Nach starkem Start muss das Team um Skip Marco Hösli einen 5:8-Rückstand aufholen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Curler gewinnen zum WM-Auftakt in Utah 11:9 gegen Polen

Bei 5:8-Rückstand gelingt ein wichtiges Viererhaus

Schweizer Team schafft ersten Sieg bei WM-Debüt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Schweizer Curler feiern zum WM-Auftakt in Utah (USA) einen 11:9-Sieg. Bis es so weit ist, muss das Team um Skip Marco Hösli gegen Polen aber lange kämpfen.

Nach dem vierten End liegt die Mannschaft aus dem Glarnerland, die sich an den Schweizer Meisterschaften im Final gegen das Olympia-Bronze-Team von Skip Yannick Schwaller durchgesetzt hat, scheinbar komfortabel mit 5:1 in Führung. Doch dann schlägt Polen mit einem Dreier- und einem Viererhaus zurück – plötzlich sehen sich die Schweizer mit einem 5:8-Rückstand konfrontiert.

Die WM-Debütanten behalten jedoch die Nerven: Umgehend gelingt ein Viererhaus zum 9:8. Im achten End zwingen die Schwiezer die Polen dazu, einen Stein zu schreiben, bevor man im neunten End mit zwei Punkten auf 11:9 stellt. Die Polen glauben nicht mehr an die erneute Wende und gratulieren den Schweizern vorzeitig zum Sieg.

Das Frauenteam um Skip Xenia Schwaller, das ebenfalls erstmals bei einer WM angetreten war, gewann letzte Woche sensationell WM-Gold. Nun ist auch den Männern der Start geglückt – der Auftakt zum nächsten Medaillen-Coup?