Die Sechzehntelfinals an den US Open haben einige Überraschungen zu bieten.
Frauen:
Sonntagnacht:
Aryna Sabalenka (Blr, WTA 1) – Taylor Townsend (USA, WTA 96)
Marta Kostjuk (Ukr, WTA 11) – Linda Noskova (Tsch, WTA 6)
Jessica Pegula (USA, WTA 3) – Sorana Cirstea (Rum, WTA 17)
Anna Kalinskaja (Ru, WTA 23) – Emma Navarro (USA, WTA 27)
Montagnacht:
Mirra Andrejewa (Ru, WTA 5) – Anastasia Potapova (Ö, WTA 25)
Iva Jovic (USA, WTA 14) – Coco Gauff (USA, WTA 4)
Naomi Osaka (Jap, WTA 13) – Jelena Rybakina (Kas, WTA 2)
Iga Swiatek (Pol, WTA 8) – Qinwen Zheng (China, WTA 121)
Männer:
Sonntagnacht:
Tommy Paul (USA, ATP 21) – Carlos Alcaraz (Sp, ATP 3)
Alex Michelsen (USA, ATP 46) – Tomas Etcheverry (Arg, ATP 32)
Daniil Medwedew (Ru, ATP 8) – Frances Tiafoe (USA, ATP 12)
Ben Shelton (USA, ATP 9) – Stefanos Tsitsipas (Gr, ATP 53)
Montagnacht:
Frances Cerundolo (Arg, ATP 25) – Alexander Blockx (Bel, ATP 34)
Arthur Gea (Fr, ATP 87) – Botic van de Zandschulp (Hol, ATP 70)
Karen Chatschanow (Ru, ATP 50) – Learner Tien (USA, ATP 15)
Alexander Zverev (De, ATP 2) – Luciano Darderi (It, ATP 22)
Frauen:
Sonntagnacht:
Aryna Sabalenka (Blr, WTA 1) – Taylor Townsend (USA, WTA 96)
Marta Kostjuk (Ukr, WTA 11) – Linda Noskova (Tsch, WTA 6)
Jessica Pegula (USA, WTA 3) – Sorana Cirstea (Rum, WTA 17)
Anna Kalinskaja (Ru, WTA 23) – Emma Navarro (USA, WTA 27)
Montagnacht:
Mirra Andrejewa (Ru, WTA 5) – Anastasia Potapova (Ö, WTA 25)
Iva Jovic (USA, WTA 14) – Coco Gauff (USA, WTA 4)
Naomi Osaka (Jap, WTA 13) – Jelena Rybakina (Kas, WTA 2)
Iga Swiatek (Pol, WTA 8) – Qinwen Zheng (China, WTA 121)
Männer:
Sonntagnacht:
Tommy Paul (USA, ATP 21) – Carlos Alcaraz (Sp, ATP 3)
Alex Michelsen (USA, ATP 46) – Tomas Etcheverry (Arg, ATP 32)
Daniil Medwedew (Ru, ATP 8) – Frances Tiafoe (USA, ATP 12)
Ben Shelton (USA, ATP 9) – Stefanos Tsitsipas (Gr, ATP 53)
Montagnacht:
Frances Cerundolo (Arg, ATP 25) – Alexander Blockx (Bel, ATP 34)
Arthur Gea (Fr, ATP 87) – Botic van de Zandschulp (Hol, ATP 70)
Karen Chatschanow (Ru, ATP 50) – Learner Tien (USA, ATP 15)
Alexander Zverev (De, ATP 2) – Luciano Darderi (It, ATP 22)
Den Auftakt in der Nacht auf Sonntag macht eine spektakuläre Wende des Argentiniers Francisco Cerundolo (ATP 25) gegen Lokalmatador Taylor Fritz (ATP 10). Trotz 0:2-Satzrückstand und Fritz-Break im ersten Game des dritten Durchgangs schlägt er den US-Amerikaner noch in fünf Sätzen mit 3:6, 4:6, 6:3, 6:4 und 6:4.
Mit Flavio Cobolli (ATP 6) scheitert wenig später ein weiterer Top-10-Spieler. Nachdem er den ersten Satz noch im Tiebreak für sich entschieden hat, überfährt der Belgier Alexander Blockx (ATP 34) den Italiener. Nur noch sechs Games gewinnt der French-Open-Finalist in der Folge auf dem Weg zum 7:6, 3:6, 0:6 und 3:6.
Keine Probleme bekundet für einmal Alexander Zverev (ATP 2), der in den beiden Runden zuvor über die volle Distanz gehen musste. Gegen den Chilenen Alejandro Tabilo (ATP 28) gewinnt der Deutsche deutlich mit 6:2, 7:6 und 6:2.
Zwei Überraschungen bei den Frauen
Auch bei den Frauen kommt es zu überraschenden Ergebnissen. Die Chinesin Qinwen Zheng (WTA 121) schlägt die US-Amerikanerin Madison Keys (WTA 24) in einem spektakulären Spiel mit 1:6, 7:6 und 7:5.
Die Österreicherin Anastasia Potapova (WTA 25) schlägt die Vorjahresfinalistin Amanda Anisimova (USA, WTA 10) 6:2 und 7:5.
Naomi Osaka (Jp, WTA 13), Iga Swiatek (Pol, WTA 8), Coco Gauff (USA, WTA 4), Mirra Andrejewa (Russ, WTA 5) und Jelena Rybakina (Kas, WTA 2) meistern ihre Sechzehntelfinal-Hürden.