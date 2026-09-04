Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka und Jessica Pegula stehen an den US Open mehr oder weniger souverän in der 3. Runde. Diese erreicht Karolina Muchova, die nach ihrer Finalteilnahme in Wimbledon auch an den US Open zu den Mitfavoritinnen galt, nicht.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Carlos Alcaraz (23, ATP 3) hat die 3. Runde der US Open erreicht. Gegen den Chinesen Yibing Wu (26, ATP 113) benötigt der Spanier 2:20 Stunden für das 6:3, 6:4, 6:1.

So deutlich, wie das Resultat aussieht, ist es aber nicht. Gerade in den ersten zwei Sätzen sind die Aufschlagspiele umkämpft, erst im dritten Durchgang kann sich der siebenfache Grand-Slam-Sieger und amtierende US-Open-Champion ab- und schliesslich durchsetzen.

Sein nächster Gegner wird der Lokalmatador Tommy Paul (29, ATP 21), der den Kasachen Alexander Bublik (29, ATP 16) in einem Fünfsatzkrimi bodigt. 6:4, 3:6, 6:7, 6:1, 6:3 heisst es am Ende nach 3:13 Stunden. Nicht ganz so streng hat es dagegen Daniil Medwedew (30, ATP 8): Der Russe wirft Arthur Rinderknech (31, ATP 29) nach fast zwei Stunden mit 6:4, 6:4, 6:4 aus dem Turnier.

Wimbledon-Finalistin ist raus

Bei den Frauen bleibt Titelverteidigerin Aryna Sabalenka (28, WTA 1) ebenfalls auf Kurs. Die Belarussin setzt sich mit 6:3, 6:4 gegen die Usbekin Kamilla Rkhimova (25, WTA 92) durch. Die Weltnummer 3, Jessica Pegula (32), muss einen Umweg gehen. Gegen Leylah Fernandez (23, WTA 33) läufts im ersten Satz überhaupt nicht, nach einer halben Stunde geht dieser mit 1:6 an die Kanadierin. Danach fängt sich Pegula und holt die Durchgänge zwei und drei mit 6:4 und 6:3.

Dafür muss mit Karolina Muchova (WTA 7) die Finalistin von Wimbledon die Segel streichen. Gegen die US-Amerikanerin Emma Navarro (25, WTA 27) verliert die Tschechin 3:6, 5:7. Die 30-Jährige, die vor knapp einer Woche noch mit Jakub Mensik den Mixed-Titel gewonnen hat, stand an den US Open bislang zweimal im Halbfinal (2023 und 2024) – ein weiterer kommt vorerst nicht hinzu.