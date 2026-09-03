Historische Pleite für Shootingstar – Sabalenka gibt Gas

Rafael Jodar hat im letzten Jahr einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. Nun muss er eine unerwartete Niederlage hinnehmen. Besser läufts an den US Open Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Carlos Alcaraz zieht nach verlorenem Startsatz in die nächste US-Open-Runde ein

Shootingstar Rafael Jodar verliert hingegen überraschend seine Auftaktpartie

Bei den Frauen siegt Aryna Sabalenka in unter einer Stunde

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Faustdicke Überraschung an den US Open. Shootingstar Rafael Jodar (19, ATP 13), der vor 13 Monaten noch die Nummer 540 war, muss bereits in der 1. Runde die Segel streichen. Gegen den als Lucky Loser ins Hauptfeld gerückten Chinesen Yunchaokete Bu ist der Spanier chancenlos. In knapp 110 Minuten unterliegt er 2:6, 1:6, 1:6. Auch eine knapp zweistündige Regenunterbrechung beim Stand von 2:6, 1:6, 1:4 kann ihn nicht retten.

Mit dieser Niederlage stellt Jodar, der Ende Oktober an den Swiss Indoors in Basel aufschlagen wird, einen unrühmlichen Rekord auf. Er ist in der Open-Ära der höchstgesetzte Spieler (Position 12) in der Geschichte der US Open, der sich einem Lucky Loser geschlagen geben muss.

Einen Fehlstart in seine Zweitrundenpartie legt Jodars Landsmann Carlos Alcaraz (23, ATP 3) hin. Er verliert den Startsatz gegen Jaime Faria (23, ATP 72) 4:6. Danach dreht Alcaraz allerdings auf, gesteht seinem Gegner nur noch fünf Games zu und setzt sich 4:6, 6:0, 6:3, 6:2 durch. Auch Stefanos Tsitsipas (28, ATP 53) zieht nach verlorenem Startsatz in die 3. Runde ein. Er bezwingt den Südafrikaner Lloyd Harris (29, ATP 139) 6:7, 6:3, 7:6, 6:4.

Mariano Navone (25, ATP 49), der zum Auftakt Novak Djokovic aus dem Turnier geworfen hat, bekommts mit Wawrinka-Bezwinger Matteo Berrettini (30, ATP 43) zu tun. Und löst auch diese Aufgabe. In dreieinhalb Stunden setzt er sich 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 gegen den Italiener durch. Mit Tommy Paul (29, ATP 21), Ben Shelton (23, ATP 9) und Frances Tiafoe (28, ATP 12) ziehen drei Lokalmatadoren mehr oder weniger mühelos in die 3. Runde ein. Paul und Shelton gewinnen in vier Sätzen gegen Dino Prizmic (21, ATP 102) respektive Hubert Hurkacz (29, ATP 47) und Tiafoe setzt sich in vier Sätzen gegen Rei Sakamoto (20, ATP 157) durch.

Dreimal unter einer Stunde

Bei den Frauen gibt sich Aryna Sabalenka (28) in der 2. Runde keine Blösse. Die Weltnummer 1 rauscht in 54 Minuten über Polina Iatcenko (22, WTA 160) hinweg. Beim 6:1, 6:1 gesteht Sabalenka ihrer Gegnerin total nur 26 Punkte zu, sie selber macht deren 56.

Mehr Mühe bekundet Elina Switolina (31, WTA 9) bei ihrem zweiten Auftritt. Erst nach über zwei Stunden und drei abgewehrten Matchbällen gewinnt sie gegen Maya Joint (20, WTA 72) mit 6:2, 6:7, 6:4. Derweil entscheidet Jessica Pegula (32, WTA 3) das US-Duell mit Sofia Kenin (27, WTA 110) in 57 Minuten mit 6:3, 6:1 für sich. Mit Karolina Muchova (30) steht auch die Weltnummer 7 in der 3. Runde. Sie bezwingt Katie Boulter (30, WTA 62) ebenfalls in 57 Minuten 6:1, 6:0.