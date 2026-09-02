Noch sind nicht alle Matches der ersten Runde bei den US Open durch. Während mittlerweile keine Schweizer mehr dabei sind, feiert der Franzose Gaël Monfils einen Meilenstein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gaël Monfils gewinnt zum 40. Geburtstag bei US Open gegen Vallejo

Erster 40-Jähriger seit 1992, der Runde 1 am US-Grand-Slam schafft

Monfils siegt mit 2:6, 6:1, 6:2, 6:0 in vier Sätzen

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Der Franzose Gaël Monfils (ATP 311) beschenkt sich zu seinem 40. Geburtstag in der Nacht auf Mittwoch bei den US Open mit einem Sieg über den Paraguayer Adolfo Daniel Vallejo (22, ATP 60). Die ehemalige Weltnummer sechs gewinnt in vier Sätzen mit 2:6, 6:1, 6:2, 6:0.

Seit 1992 ist es keinem 40-Jährigen gelungen, einen Match ab der ersten Runde des US-Grand-Slams zu gewinnen. Damals war es Jimmy Connors (heute 74), der sich an seinem 40. Geburtstag einen Sieg feierte.

Zverev muss über fünf Sätze

Der Italiener Lorenzo Musetti (24, ATP 14) bezwingt den britischen Wimbledon-Überraschungs-Halbfinalisten Arthur Fery (24, ATP 33) mit 6:3, 6:3, 7:5. Der aktuell Zweite der Weltrangliste Alexander Zverev (29) muss gegen den Italiener Lorenzo Sonego (31, ATP 89) eine Nachtschicht einlegen.

In New York ist es kurz vor 2 Uhr morgens (8 Uhr Schweizer Zeit), als sich der Deutsche mit 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:5, 6:4 gegen Sonego durchsetzt. Ebenfalls eine Runde weiter sind die US-Amerikaner Ben Shelton (23, ATP 9), Frances Tiafoe (28, ATP 12), Taylor Fritz (28, ATP 10), der Italiener Flavio Cobolli (24, ATP 6) sowie der Kanadier Félix Auger-Aliassime (26, ATP 4).

Cobolli gerät gegen den Argentinier Francisco Comesana (25, ATP 119) zunächst mit Sätzen in Rückstand. Das Aus schien bereits besiegelt, denn der Italiener hat bisher alle acht Grand-Slam-Partien verloren, bei denen er die ersten zwei Sätze abgeben musste. In New York kämpft sich Cobolli aber zurück und gewinnt schlussendlich mit 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Auch Tiafoe muss über fünf Sätze. Der US-Amerikaner bezwingt seinen Landsmann Martin Damm (22, ATP 90) mit 6:4, 4:6, 3:6, 6:3, 6:4. Shelton gewinnt gegen den Holländer Tallon Griekspoor (30, ATP 56) mit 1:6, 6:1, 7:6 (7:3), 6:2. Auger-Aliasimme geht gegen den Australier Rinky Hijikata (25, ATP 85) ebenfalls über vier Sätze und bezwingt ihn mit 7:5, 4:6, 6:3, 7:5, während Fritz das Duell gegen seinen Landsmann Darwin Blanch (18, ATP 245) klar mit 6:3, 6:2, 6:4 für sich entscheidet.

Frauen-Einzel

Belinda Bencic (29, WTA 12) scheidet gegen die Kasachin Julija Putinzewa (31, WTA 87) in der ersten Runde aus. Eine Runde weiter kommen die Top-Spielerinnen Jelena Rybakina (27, WTA 2), Mirra Andrejewa (19, WTA 5), Iga Swiatek (25, WTA 8) und Naomi Osaka (28, WTA 13).

Rybakina gewinnt klar gegen die US-Amerikanerin Thea Frodin (17, WTA 585) mit 6:3, 6:2. Andrejewa setzt sich mit 6:2, 6:2 gegen die Polin Janice Tjen (24, WTA 36) durch, während Swiatek die Chinesin Xiyu Wang (25, WTA 80) mit 6:2, 6:3 bezwingt. Osaka muss gegen die Russin Anastassija Sacharowa (24, WTA 101) über zwei Tiebreaks. Die Japanerin gewinnt mit 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).