Noch gehört der Maestro nicht dazu
Federer vor Wahl in Hall of Fame – auch Tennis-Fans dürfen abstimmen

Im August 2026 könnte Roger Federer offiziell in die Hall of Fame aufgenommen werden. Das Wahlverfahren hat am Dienstag begonnen.
Roger Federer ist für die Hall of Fame nominiert – seine Wahl dürfte nur Formsache sein.
Darum gehts

  • Roger Federer steht vor Aufnahme in die Tennis Hall of Fame
  • Öffentliche Abstimmung und Expertengremium entscheiden über die Aufnahme
  • Federer benötigt 75 Prozent Ja-Stimmen für die offizielle Aufnahme
Carlo SteinerRedaktor Sport

Dass Roger Federer (44) zu den Grössten gehört, die der Tennissport je gesehen hat, ist unbestritten. Nun dürften ihm seine zahlreichen Erfolge bald auch zu einem offiziellen Platz in der «International Tennis Hall of Fame» (Deutsch: Ruhmeshalle) verhelfen.

Seit Dienstag, 30. September, kann die Öffentlichkeit online über die Aufnahme neuer Spielerinnen und Spieler für das Jahr 2026 abstimmen. Parallel dazu wählt auch ein Expertengremium bestehend aus rund 140 Journalisten, Historikern und Mitgliedern der Hall of Fame. Nominiert sind neben Roger Federer auch Juan Martin Del Potro (37; 1 Grand-Slam-Titel) und Swetlana Kusnezowa (40; 2). Die Abstimmung dauert noch bis am 10. Oktober

Bei der «International Tennis Hall of Fame» handelt es sich um ein Museum im US-amerikanischen Newport, das 1986 vom internationalen Tennisverband ITF als offizielle Hall of Fame anerkannt wurde. 

Im August dürfte es so weit sein

Um gewählt zu werden, braucht es mindestens 75 Prozent Ja-Stimmen in der Experten-Abstimmung. Im Fan-Voting werden Bonuspunkte vergeben. Platz eins in der Fan-Abstimmung gibt plus drei Prozent, Platz zwei zusätzliche zwei Prozent und Rang drei einen Bonus von einem Prozent. Es können also zwischen null und drei Nominierte pro Jahr gewählt werden. 

2025 gewann beispielsweise Maria Scharapowa (38) das Voting vor den Zwillingen Bob und Mike Bryan (47), die gemeinsam nominiert worden waren, und Daniel Nestor (53). In die Hall of Fame schafften es am Ende lediglich Scharapowa und die US-Brüder, der Kanadier mit serbischen und mazedonischen Wurzeln schaffte die 75-Prozent-Hürde nicht. 

In Anbetracht Federers Palmarès käme alles andere als eine Wahl des 20-fachen Grand-Slam-Champions einer Sensation gleich. Das Ergebnis der Wahl wird jeweils im Oktober oder November des Vorjahres verkündet. Offiziell in die Hall of Fame aufgenommen würde Roger Federer dann aller Voraussicht nach im August. 

