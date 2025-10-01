Tennis-Ass Monfils kündigt Karriereende an

Abschied mit Ansage von Gaël Monfils. Der französische Tennisspieler kündigt an, dass er in einem Jahr sein Racket an den Nagel hängen wird.

Er spielte in der goldenen Ära mit Federer und Djokovic

Unmittelbar vor Beginn des ATP-1000-Masters von Shanghai verkündet Gaël Monfils, dass er am Ende der nächsten Saison zurücktreten wird. Damit beginnt jetzt die Abschiedstournee des 39-Jährigen.

Gaël Monfils verkündet den Rücktritt in einem Jahr in einem rührenden Statement auf seinem X-Account. «Ich bin ein paar Mal nahe an einen Grand-Slam-Sieg gekommen – und ich nehme nicht an, dass ich im nächsten Jahr noch ein Grand-Slam-Turnier gewinnen werde. ‹Du hättest das schaffen können! Du hättest das schaffen sollen!› Alle, die mich besser kennen, können bestätigen, dass ich nie so gedacht habe. Das Leben ist zu kurz, um Dingen nachzutrauern. Glaubt mir, wenn ich sage: Ich bereue nichts!»

Dass Monfils keinen Major-Titel holte, hängt auch damit zusammen, dass er «in der goldenen Ära des Tennissports» mit Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray spielte, was er für sich als «Glücksfall» sieht. «Selbst Niederlagen können sich episch anfühlen, wenn du einer Legende gegenüber stehst (wobei ich sagen muss, dass die gelegentlichen Siege auch für ziemliche Euphorie sorgten).»

Der Pariser stieg vor neun Jahren bis auf Platz 6 der Weltrangliste hoch. Er feierte 13 Turniersiege, den bislang letzten in diesem Jahr in Auckland. Verheiratet ist Gaël Sébastien Monfils mit der Spitzenspielerin und ehemaligen Weltnummer 3 Elina Switolina (31) aus der Ukraine. Die beiden haben eine Tochter. Bei seinem Karriereende wird er 40 Jahre alt sein.