Carlos Alcaraz ist auch in Tokio nicht zu schlagen. Er feiert den dritten Turniersieg in Serie.

Darum gehts Carlos Alcaraz gewinnt ATP-500-Turnier in Tokio gegen Taylor Fritz

Alcaraz zeigt beeindruckende Form, gewann 42 seiner letzten 43 Partien

Carlos Alcaraz gewinnt auch das ATP-500-Turnier in Tokio. Die Weltnummer 1 aus Spanien bezwingt im Final Taylor Fritz 6:4, 6:4 und feiert den dritten Turniersieg in Folge.

Alcaraz zeigt sich momentan in bestechender Form und gewann 42 seiner letzten 43 Partien. Seit April stand der 22-Jährige bei sämtlichen Turnieren, die er bestritt, im Final. Einzig in Barcelona gegen Holger Rune und in Wimbledon gegen Jannik Sinner musste er als Verlierer vom Platz. In Tokio fährt er seinen bereits achten Turniersieg in diesem Jahr ein, den 24. insgesamt in seiner Karriere.

Mit erstem Matchball Sack zugemacht

Fritz, der beim kommenden Turnier in Shanghai ein möglicher Gegner von Stan Wawrinka in der 2. Runde ist, kann Alcaraz nie wirklich in Bedrängnis bringen. Im ersten Umgang reicht dem Spanier ein Break zum Satzgewinn.

Im zweiten Durchgang durchbricht er gleich zu Beginn den Service der Weltnummer 5. Mit dem Doppelbreak in der Tasche und dem Sieg vor Augen lässt Alcaraz den 27-jährigen Amerikaner nochmals an einem Comeback schnuppern. Schliesslich verwertet er seinen ersten Matchball nach 92 Minuten mit einem sehenswerten Stoppball und revanchiert sich bei Fritz für die Niederlage am Laver Cup.