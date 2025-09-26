1/5
Stan Wawrinka erhält für die Swiss Indoors eine Wildcard.
Hinter Taylor Fritz und Ben Shelton streiten sich mit Holger Rune (DEN), Casper Ruud (NOR), Felix Auger-Aliassime (CAN), Jiri Lehecka, Jakub Mensik (beide CZE) und Alejandro Davidovich Fokina (ESP) lauter Top-20-Spieler um die weiteren Plätze in der Setzliste.
Mit Stan Wawrinka (ATP 129) und dem jungen Basler Henry Bernet (ATP 505) sind mittels Wildcards auch zwei Schweizer sicher mit von der Partie. Das Turnier verfügt noch über zwei weitere Wildcards. Die Swiss Indoors finden vom 18. bis 26. Oktober statt.