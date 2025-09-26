Zwei amerikanische Top-10-Spieler mit Taylor Fritz (ATP 5) und Ben Shelton (ATP 6) führen das Spielerfeld der Swiss Indoors in Basel an. Auch Stan Wawrinka und Henry Bernet schlagen in Basel auf.

Zwei Schweizer erhalten für Basel eine Wildcard

1/5 Stan Wawrinka erhält für die Swiss Indoors eine Wildcard. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Hinter Taylor Fritz und Ben Shelton streiten sich mit Holger Rune (DEN), Casper Ruud (NOR), Felix Auger-Aliassime (CAN), Jiri Lehecka, Jakub Mensik (beide CZE) und Alejandro Davidovich Fokina (ESP) lauter Top-20-Spieler um die weiteren Plätze in der Setzliste.

Mit Stan Wawrinka (ATP 129) und dem jungen Basler Henry Bernet (ATP 505) sind mittels Wildcards auch zwei Schweizer sicher mit von der Partie. Das Turnier verfügt noch über zwei weitere Wildcards. Die Swiss Indoors finden vom 18. bis 26. Oktober statt.