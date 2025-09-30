Verlorenes Tiebreak leitet Bencic-Niederlage ein

Endstation Achtelfinal. Belinda Bencic scheitert in Peking an der Weltnummer 3 Coco Gauff. Und erleidet damit einen Rückschlag, im Kampf um ein Ticket für die WTA Finals.

1/5 Belinda Bencic ist in Peking ausgeschieden. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Belinda Bencic scheitert in Peking an Coco Gauff

Bencic verliert trotz gewonnenem ersten Satz nach starkem Beginn

Gauff besiegt Bencic in drei Sätzen: 6:4, 6:7, 2:6

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Belinda Bencic verpasst beim WTA-1000-Turnier in Peking den Vorstoss in die Viertelfinals. Die als Nummer 15 gesetzte Ostschweizerin unterliegt der Weltranglisten-Dritten Coco Gauff 6:4, 6:7 (4:7), 2:6.

Lange sieht es so aus, als könnte Bencic die French-Open-Siegerin zum zweiten Mal in diesem Jahr in die Schranken weisen. Anders als im Achtelfinal von Indian Wells, als Bencic nach Satzrückstand noch gewinnen konnte, muss sie sich der 21-jährigen Amerikanerin in Peking nach gewonnenem Startsatz geschlagen geben.

Zwischenzeitlich sieht es so aus, als könnte die 28-jährige Bencic erstmals an den China Open in die Viertelfinals vorstossen. Obwohl sie bereits ihr zweites Aufschlagspiel abgeben muss und mit 1:4 im Hintertreffen ist, holt sie sich den ersten Umgang dank fünf gewonnenen Games in Serie.

Missratener Start in den Entscheidungssatz

Im zweiten Satz schafft Bencic das Break zum 4:3, kann dieses aber nicht bestätigen und muss nach Führung im Tiebreak den Satzausgleich hinnehmen. Schliesslich missrät der Wimbledon-Halbfinalistin der Start in den dritten Umgang mit einem Serviceverlust, von dem sie sich nicht mehr erholen sollte.

Damit erleidet Bencic auf ihrer Mission, sich für die WTA Finals von Anfang November zu qualifizieren, einen argen Dämpfer. Für das Turnier in der saudischen Hauptstadt Riad qualifizieren sich nur die besten acht Spielerinnen des Jahres.