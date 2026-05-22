Am Sonntag gehts an den French Open so richtig los. Nachdem in den Tagen zuvor bereits die Quali gespielt wurde, steht nun das Hauptturnier an. Mit total fast 56,5 Millionen CHF gibts in Paris dieses Jahr so viel zu holen wie nie zuvor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Roland Garros 2026 lockt mit höchstem Preisgeld der Geschichte: 56,5 Mio. CHF

Trotz 10 % mehr Prämien protestieren Spieler wie Sabalenka und Sinner

Qualifikation bringt 79'000 CHF, Champions gewinnen 2,55 Mio. CHF

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Auch ohne den weiterhin verletzten Carlos Alcaraz, dessen Handgelenk ihn auch zu einer Absage für Wimbledon zwingt, wird Roland Garros 2026 ganz, ganz gross. Passend dazu erhöhten die Organisatoren auch das Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr um fast 10 %. In allen Runden gibts dadurch mehr Geld.

Runde Punkte (Männer/Frauen) Preisgeld in EUR Preisgeld in CHF (gerundet) Champion 2000 für beide 2'800'000 2'548'000 Final 1300 für beide 1'400'000 1'274'000 Halbfinal 800/780 750'000 683'000 Viertelfinal 400/430 470'000 428'000 Achtelfinal 200/240 285'000 259'000 3. Runde 100/130 187'000 170'000 2. Runde 50/70 130'000 118'000 1. Runde 10 für beide 87'000 79'000

Während bei den Punkten unterschiedliche Schlüssel zwischen Männern und Frauen angewendet werden, erhalten beide dasselbe Preisgeld pro erreichter Runde. Allein die Qualifikation fürs Hauptfeld wird mit 79'000 Franken belohnt. Zweifelsohne viel Geld, im Vergleich zum gesamten Pott jedoch verschwindend klein. Mit rund 56,5 Millionen ist die diesjährige Ausgabe die höchstdotierte der eigenen Geschichte.

Stars fordern trotzdem mehr

Friede, Freude, Eierkuchen also? Mitnichten. Bereits einige Wochen vor Turnierstart kursierte ein von zahlreichen Topshots unterschriebener Brief, in dem das kollektive Bedauern über die in ihren Augen zu tiefen Prämien ausgedrückt wird. Und für Freitag kündigten diverse Spielerinnen und Spieler, darunter die beiden Weltnummern 1 Aryna Sabalenka und Jannik Sinner, eine Protestaktion an der offiziellen PK an.

Nicht unbedingt der beste Start ins wichtigste Sandturnier der Welt. Dennoch dürfte Roland Garros auch 2026 wieder für Spektakel sorgen. Letztes Jahr fand hier zwischen Sinner und Alcaraz schliesslich eines der epischsten Spiele der jüngeren Tennisgeschichte statt.