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Erfolgreich durch die Quali
Bandecchi als fünfte Schweizerin im French-Open-Hauptfeld

Erfolgsmeldung aus Paris: Susan Bandecchi zieht mit ihrem dritten Sieg in der Qualifikation ins Hauptfeld der French Open ein.
Publiziert: vor 10 Minuten
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Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Susan Bandecchi schafft die Quali und steht im Hauptfeld der French Open. (Archivbild)
Foto: Florencia Agullo/freshfocus

Susan Bandecchi (WTA 215) gewinnt auch ihr drittes Quali-Spiel an den French Open und steht damit im Hauptfeld. Gegen die Slowakin Viktoria Hruncakova (WTA 224) setzt sich die Schweizerin souverän mit 6:1 und 6:2 durch.

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Damit stehen im Hauptfeld der French Open fünf Schweizerinnen. Belinda Bencic, Viktorija Golubic, Simona Waltert und Jil Teichmann konnten die Qualifikation umgehen. Bei den Männern ist Stan Wawrinka bisher der einzige Schweizer im Feld. Leandro Riedi kämpft noch gegen Pierre-Hugues Herbert um einen Platz im Hauptfeld. Die erste Runde des Grand-Slam-Turniers startet am Sonntag.

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