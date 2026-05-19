Carlos Alcaraz sagt Wimbledon 2026 ab! Der Spanier kämpft seit April mit einer Handgelenksverletzung und verzichtet auch auf das Queen’s-Club-Turnier. Damit ist Jannik Sinner Favorit auf den nächsten Grand-Slam-Titel.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Schlechte Nachrichten für alle Tennis-Fans: Carlos Alcaraz muss für das Traditionsturnier in Wimbledon absagen. Wie der Spanier unter einem Instagram-Beitrag schreibt, sei er «noch nicht bereit, um teilzunehmen.» Der Grund dafür ist eine Handgelenksverletzung, die den Weltranglistenzweiten seit April plagt. Die Genesung verlaufe zwar gut, trotzdem gibts nun die Absage für den Gewinner von 2023 und 2024.

Ebenfalls wird der Spanier auch nicht am Queen's-Club-Turnier servieren. Die ATP-500-Veranstaltung ist für die Tennisstars die perfekte Vorbereitung, da dort ebenfalls auf Rasen gespielt wird. «Das sind zwei ganz besondere Turniere für mich, und ich werde sie sehr vermissen. Wir arbeiten weiter daran, so schnell wie möglich zurückzukehren», schreibt Alcaraz zum Ende seiner Botschaft.

Es ist nicht das erste Grand-Slam-Turnier, das Alcaraz diese Saison absagen muss. Bereits Roland-Garros in Paris verpasst der Mitfavorit. Nun ist der grosse Favorit auf den Turniersieg der Weltranglistenerste und Vorjahressieger Jannik Sinner.