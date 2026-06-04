Superstar Jannik Sinner ist zwar out, doch Italien träumt dennoch vom French-Open-Titel. Flavio Cobolli ist der neue grosse Hoffnungsträger – und er hat auch eine prominente, kleine Schweizer Anhängerin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Italiener im Halbfinal der French Open: Cobolli gegen Arnaldi am Freitag

Tochter von Belinda Bencic ist grosser Fan von Cobolli

Cobolli ist abergläubisch und nutzt Nadals Glücks-Dusche

Marco Pescio Reporter Sport

Wie breit und qualitativ stark das italienische Männertennis aufgestellt ist, zeigt sich derzeit an den French Open auf eindrückliche Art und Weise. Das sensationelle, dramatische Ausscheiden von Kronfavorit Jannik Sinner (24) kompensiert das Land einfach mit zwei anderen Azzurri im Halbfinal. Matteo Arnaldi (25, ATP 104) erlebt seine Sternstunde in Paris und wird nach dem Turnier mindestens bis auf Weltranglistenposition 34 klettern. Das heisseste Eisen im Feuer ist aus italienischer Sicht aber Flavio Cobolli (24), der dreifache ATP-Turniersieger, der nach Roland Garros erstmals in die Top 10 vorstossen wird.

Cobolli? Das ist längst kein Unbekannter mehr auf der Tour – er zählte schon in den letzten Jahren zu den vielversprechendsten Talenten im Zirkus. Und Schweizer Tennisfans dürfte er auch deswegen ein Begriff sein, weil er 2023 an den NextGen-Finals in Saudi-Arabien Gegner von Dominic Stricker (23) war und diesen insgesamt in der Karriere schon zweimal schlug. Oder weil er vom Schweizer Sportartikelhersteller On ausgerüstet wird. Vor allem aber war Cobolli im Frühjahr in Indian Wells auch Doppelpartner von Belinda Bencic (29) in Indian Wells. Das Duo harmonierte im Mixed-Bewerb so gut, dass es direkt den Titel holte. Und es verbrachte dadurch auch neben dem Platz viel Zeit miteinander, was offenbar nachhaltigen Eindruck bei Bencics Tochter Bella hinterliess.

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«Sie ist verliebt in Cobolli – sie schaut ihm immer in seine blauen Augen», erzählte Bencic zu Beginn der French Open. Und dann ergänzte sie lachend: «Er ist ihre Nummer eins, aber ich muss auch sagen, dass er wirklich gut kann mit Kindern.»

Die rumänische Top-Spielerin Sorana Cirstea (36), die eine enge Freundin von Bencic ist, würde Bella ebenfalls sehr mögen. Und Viktorija Golubic (33) sei auch hoch im Kurs, Jil Teichmann (28) hingegen etwas weniger, so Bencic amüsiert.

Die Dusch-Anekdote mit Nadal

Aber zurück zu Cobolli, der bei einem Grand-Slam-Turnier noch nie so weit vorstiess und jetzt vom ganz grossen Coup träumen darf: Der glühende AS-Roma-Fan hat auch in Paris seinen Charme versprüht. Etwa durch lockere Platzinterviews. Oder mit einer Pressekonferenz-Anekdote zu Rafael Nadal (40), in der es um seinen Aberglauben ging: «Ich bin in dieser Woche etwas verrückter als sonst. Das heisst: immer das gleiche Restaurant, immer das gleiche Menü und immer die gleiche Dusche.»

Die gleiche Dusche? Nun ja, er habe sich eben gemerkt, welche Dusche Paris-Rekordchampion Nadal jeweils benutzte, so Cobolli: «Ich weiss noch, wie ich einst seinen Duschplatz stehlen wollte. Dann klopfte es an der Türe und ich musste mich plötzlich beeilen. Es war Rafa, der auf mich wartete und mir dann sagte, dass er dieselbe Dusche schon seit 14 Jahren benutzte.»

Für Cobolli ist jedenfalls klar: Vor dem Halbfinal gegen Arnaldi am Freitag – und auch vor einem möglichen Endspiel am Sonntag – wird er seine Rituale ganz sicher nicht mehr ändern. Und ebenfalls fest steht, dass ihm eine kleine Schweizer Anhängerin besonders die Daumen drücken wird.