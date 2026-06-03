Flavio Cobolli bezwingt Felix Auger-Aliassime in vier Sätzen und stürmt in den Halbfinal der French Open. Damit ist ein rein italienisches Halbfinal-Duell fix: Am Mittwochabend spielen die Italiener Matteo Berrettini und Matteo Arnaldi um das letzte Halbfinal-Ticket.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flavio Cobolli schlägt Auger-Aliassime bei Roland Garros in vier Sätzen

Erstmals in Halbfinal eines Grand-Slam-Turniers

Halbfinal-Gegner wird Italiener sein

Davide Malinconico Redaktor Sport

Flavio Cobolli (24, ATP 14) steht nach einem packenden, knapp dreieinhalb Stunden andauernden Viersatz-Match (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) gegen Felix Auger-Aliassime (25, ATP 6) bei den French Open im Halbfinal. Der Kanadier erwischt zwar den besseren Start und sichert sich den Auftaktsatz, doch der gebürtige Florentiner dreht die Begegnung mit einer beeindruckenden Leistungssteigerung. Damit schafft Cobolli erstmals in seiner Karriere den Sprung unter die letzten Vier eines Grand-Slam-Turniers.

Mit dem Ausscheiden Auger-Aliassimes ist klar: Alexander Zverev (29, ATP 3), der nach dem überraschenden Out von Weltnummer 1 Jannik Sinner (24) zum Topfavoriten der French Open avanciert ist, ist nun der einzig verbleibende Top-10-Spieler im Turnier.

Rein italienisches Halbfinal fix

Doch auch ohne den Südtiroler Sinner erleben die italienischen Fans einen wahren Tennis-Boom. Durch Cobollis Coup steht nämlich bereits fest: Ein Italiener wird definitiv im Endspiel stehen! Denn: Cobolli trifft im Halbfinal auf einen Landsmann.

Wer das sein wird, entscheidet sich am Mittwochabend im Viertelfinal-Duell zwischen Matteo Berrettini (30, ATP 105) und Matteo Arnaldi (25, ATP 104), die den zweiten Platz im rein italienischen Halbfinal unter sich ausmachen.