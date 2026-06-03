Maja Chwalinska steht sensationell unter den letzten vier der French Open. Die Polin schlägt im Viertelfinal Anna Kalinskaja in zwei Sätzen.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Überraschungsfrau Maja Chwalinska (24, WTA 114) ist an den French Open weiter nicht aufzuhalten. Die Polin gewinnt auch den Viertelfinal gegen Anna Kalinskaja (27, WTA 24) mit 7:6, 6:3. Damit zieht sie als erst dritte Qualifikantin überhaupt in den Halbfinal von Roland Garros ein.

Dabei profitiert Chwalinska vor allem von ihren starken Return-Games. Gleich sieben Mal nimmt sie ihrer Gegnerin den Aufschlag ab. Während Kalinskaja nach dem Doppel-Break der Polin im ersten Satz nochmals herankommt und erst im Tiebreak verliert, lässt Chwalinska nach einem erneuten frühen Doppel-Break im zweiten Durchgang keine Zweifel mehr aufkommen.

«Ehrlich gesagt weiss ich nicht, was gerade passiert. Jedes einzelne Spiel hier ist irgendwie verrückt für mich. Ich bin sehr dankbar», so die Polin, die auf der WTA Tour bis zum Start der French Open erst zwei Matches auf Sand gewinnen konnte, im Anschluss.

Im Halbfinal könnte nun die schwerste aller Aufgaben warten, sollte Top-Favoritin Aryna Sabalenka ihren Viertelfinal (28, WTA 1) gegen Diana Shnaider (22, WTA 23) gewinnen.