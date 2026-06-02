Adolfo Daniel Vallejo hatte sich bei den French Open sexistisch über die Schiedsrichterin Ana Carvalho geäussert. Dieser Vorfall kommt ihm nun teuer zu stehen: Er wird mit einer saftigen Geldstrafe von rund 60'000 Franken belegt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Adolfo Daniel Vallejo (22) sorgt bei French Open mit Sexismus für Eklat

Er äussert sich sexistisch gegenüber Schiedsrichterin Ana Carvalho

Preisgeld von 120'000 CHF halbiert sich wegen Strafe auf 60'000 CHF

Davide Malinconico Redaktor Sport

An den diesjährigen French Open sorgte Adolfo Daniel Vallejo (22, ATP 71) für negative Schlagzeilen und Kopfschütteln.

Nach der Niederlage in der zweiten Runde gegen den französischen Youngster Moïse Kouamé (17, ATP 318) hat sich Vallejo mit sexistischen Äusserungen einen verbalen Eklat geleistet und dafür happige Kritik einstecken müssen: «Ein solcher Match muss von einem Mann geleitet werden, für eine Frau ist das sehr schwierig. Denn das Publikum ist sehr anspruchsvoll und man braucht viel Durchsetzungskraft, um gegen die Zuschauer anzukommen», sagte er gegenüber dem Tennis-Magazin «Clay».

Zuvor hatte Vallejo während des fünfstündigen Fünfsatz-Krimis mit den französischen Zuschauern zu kämpfen, die – wie so oft bei Tennis-Turnieren im eigenen Land – ihre Landsleute lautstark unterstützen. Nach seinem Ausscheiden liess der Paraguayer seinen Frust dann an der brasilianischen Schiedsrichterin Ana Carvalho aus.

Saftige Geldstrafe

Vallejo ruderte in den sozialen Medien – wo er seither einen massiven Shitstorm von Fans aus aller Welt erlebt – nach seinem sexistischen Aussetzer zurück und entschuldigte sich: Er sei «sehr aufgebracht und emotional aufgewühlt» gewesen. Zudem seien seine Aussagen falsch interpretiert worden: «Ich möchte auch klarstellen, dass ich ihr die Schuld an der Niederlage nicht gegeben habe. Sie hat während des gesamten Spiels gute Arbeit geleistet. Ich werde daraus lernen und mich bessern.»

Doch die Entschuldigung nützt ihm wenig: Wie Turnierdirektorin Amélie Mauresmo am Montag mitteilte, wurde Vallejo zu einer Geldstrafe von 60'000 Franken verdonnert. Ein solches Verhalten sei für das Turnier und den Verband untragbar. Die Konsequenz: Das Preisgeld von rund 120'000 Franken, das Spieler für das Ausscheiden in der zweiten Runde der French Open erhalten, halbiert sich für den Profi damit auf einen Schlag.