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Mit 44 Jahren
Tennis-Legende Serena Williams gibt Comeback

Die beiden WTA-Turniere von Queen's und Berlin bekommen prominenten Rückenwind: Serena Williams gibt nach fast vierjähriger Pause ein Comeback – und zwar im Doppel.
Publiziert: vor 47 Minuten
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Aktualisiert: vor 33 Minuten
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2022 spielte Serena Williams in New York letztmals ein Profimatch.
Foto: AFP

Tennis-Ikone Serena Williams hängt ihrer einzigartigen Karriere eine Ehrenrunde an: Die US-Amerikanerin gibt nächste Woche beim Rasenturnier im Londoner Queen's Club ein Comeback. Die 44-Jährige wird an der Seite der Kanadierin Victoria Mboko (19) im Doppel antreten. Wie deutsche und US-Medien übereinstimmend berichten, schlägt Williams auch beim WTA-Turnier in Berlin (ab 13. Juni) auf.

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Ihren letzten Auftritt im Profi-Tennis hatte die 23-fache Grand-Slam-Siegerin im Einzel an den US Open 2022. Ob die inzwischen zweifache Mutter auch im Einzel ein Comeback plant, ist noch nicht bekannt. 

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