Die Schweiz verliert nach den beiden Einzeln am Samstag auch das Doppel und verabschiedet sich aus der Weltgruppe des Billie Jean King Cups.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Simona Waltert (WTA 136) und Doppelspezialistin Naïma Karamoko unterliegen in einem kräfte- und nervenzehrenden Doppel den Thailänderinnen Thasaporn Naklo (WTA 544) und Peangtarn Plipuech.

Die Schweiz zieht in der brütenden Hitze von Bangkok in über drei Stunden mit 6:3, 6:7 und 3:6 den Kürzeren. Nach dem gewonnenen Startsatz fehlt den Schweizerinnen im zweiten Durchgang bei 5:3 nur noch ein Game. Bei 5:4 kassieren sie das Rebreak und verlieren den Satz in der Folge im Tiebreak.

Im Entscheidungssatz können Waltert und Karamoko zwar ein Break wieder ausgleichen, nach dem 3:3 geht aber nichts mehr. Anfang des Monats holte das Duo beim 250er-Turnier in Chennai (Ind) noch den Titel, nun setzt es eine herbe Enttäuschung ab.

Nachdem Waltert bereits im Einzel den Sieg aus der Hand gab und im Anschluss bittere Tränen weinte, ist der Abstieg nach der dritten Pleite schon nach dem dritten Match Tatsache. Erstmals seit elf Jahren spielt die Schweiz ab sofort wieder in der Regionalgruppe.