Nächstes Ausrufezeichen von Carlos Alcaraz in Turin: Der Spanier gewinnt auch seine dritte Partie bei den ATP Finals im Eiltempo. Von seinen Oberschenkelproblemen merkt man nichts.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Carlos Alcaraz (23, ATP 3) ist in Topform: Im dritten Spiel bei den ATP Finals in Turin (It) fegt der Spanier trotz bereits feststehendem Gruppensieg erneut über seinen Gegner hinweg. Der Italiener Flavio Cobolli (24, ATP 6) verliert in nur 66 Minuten mit 4:6 und 1:6.

Damit hat Alcaraz seine drei Gruppenspiele in insgesamt drei Stunden und 24 Minuten (204 Minuten) ohne Satzverlust und mit einem Game-Verhältnis von 36:15 gewonnen. So lange kann unter Umständen auch mal ein einziger Match dauern. Damit gelingt Alcaraz die dominantste Gruppenphase beim Saisonabschlussturnier seit Novak Djokovic (39) und Roger Federer (45), die 2024 nur neun respektive 14 Games abgaben. Djokovic stand dabei nur 194 Minuten auf dem Platz, Federer 217.

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Dabei war bis kurz vor dem Spiel nicht klar, ob der Spanier, der am Freitagvormittag kurzfristig das Training abgesagt hatte, überhaupt antreten werde. Das zweite Spiel gegen Daniil Medwedew (30, ATP 5) beendete Alcaraz mit einem bandagierten Oberschenkel. Auf dem Platz ist ihm dann aber überhaupt nichts von einer Verletzung anzumerken.

Wer komplettiert die Halbfinals?

Im Halbfinal trifft Alcaraz am Samstag auf den US-Amerikaner Ben Shelton (24, ATP 4). In der aktuellen Verfassung ist der siebenfache Grand-Slam-Champion der haushohe Favorit.

Am Freitagabend (20.30 Uhr) kämpfen in der zweiten Gruppe (Ivan Lendl Group) Medwedew und der US-Amerikaner Frances Tiafoe (28, ATP 8) um das letzte Halbfinal-Ticket. Der Sieger wird dort auf Weltnummer eins Alexander Zverev (29) treffen.