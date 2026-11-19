Jimmy Connors ist einer der besten Tennisspieler der Geschichte. Nun verrät er in seinem Podcast, dass er zuletzt einen gesundheitlichen Rückschlag verkraften musste. Seine Krebs-Diagnose nutzt er, um für das Thema zu sensibilisieren.

Darum gehts Bei Jimmy Connors wurde am Ohr Krebs diagnostiziert

Die Tennis-Legende wurde operiert und zeigt sich zuversichtlich

Mit 109 Turniersiegen hält der Amerikaner bis heute den Rekord

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die amerikanische Tennis-Legende Jimmy Connors (74) und sein Sohn Brett Connors (47) wollen in ihrem gemeinsamen Podcast «Advantage Connors» eigentlich über den Sport sprechen. Doch noch bevor sie damit anfangen, wird Tennis plötzlich zur Nebensache. Denn Connors offenbart, dass er vor einiger Zeit die Schock-Diagnose Krebs bekommen hat.

«Es sind nun schon sechs Wochen vergangen. Ich hatte Krebs am Ohr», so Connors. Und zeigt sein bandagiertes linkes Ohr in die Kamera. «Sie bauen mein Ohr wieder auf. Ich zeige euch das Endergebnis, wenn es so weit ist.» Um was für eine Art von Krebs es sich handelt, lässt er offen. Da er danach aber eindringlich dazu aufruft, Sonnencreme zu nutzen, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um Hautkrebs handelt. «Benutzt Sonnenschutz», sagt Connors mehrfach. «Lasst euch das nicht antun. Passt auf euch auf.»

«Es läuft in die richtige Richtung»

Er selber sei in einer Zeit aufgewachsen, in der man Sonnenschutz kaum Beachtung geschenkt habe. Auch Baseballkappen haben nichts gebracht. «Die haben meine Ohren noch etwas weiter rausgedrückt», meint Connors. Nach der Schock-Diagnose gibt er aber auch ein Stück weit Entwarnung. «Alles ist gut. Es läuft in die richtige Richtung», so Connors – auch wenn noch ein weiterer operativer Eingriff ansteht.

Jimmy Connors ist einer der grössten Tennisspieler der Geschichte. Er gewann acht Grand-Slam-Titel (einmal die Australian Open, zweimal Wimbledon und fünfmal die US Open), war 268 Wochen die Nummer 1 und hat als erster Spieler die Marke von 100 Turniersiegen geknackt. Bis heute hält er mit 109 Titeln den Rekord – vor Roger Federer (103) und Novak Djokovic (102).