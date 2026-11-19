Christian Müller Redaktor Sport

Drittes Spiel, dritter Sieg für Alexander Zverev (29). Die Weltnummer 1 aus Deutschland schlägt den Franzosen Arthur Fils (22) mit 6:4 und 7:6. Fils verpasst durch die Niederlage den Einzug in die Halbfinals.

Dort steht dafür Ben Shelton (24). Der Amerikaner bezwingt den Spanier Rafael Jodar (20) mit 7:6 und 7:5. Er trifft nun auf Carlos Alcaraz (23), der in der anderen Gruppe bereits als Sieger feststeht. Der letzte Halbfinalist und damit Gegner von Zverev heisst entweder Frances Tiafoe (28) aus den USA oder Daniil Medwedew (30) aus Russland.