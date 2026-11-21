An den ATP Finals in Turin stehen die Finalisten fest: Carlos Alcaraz gewinnt seinen Halbfinal gegen Ben Shelton. Alexander Zverev siegt gegen Daniil Medwedew. Nun kommts zum Mega-Knüller.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Fast zwei Stunden lang liefern sich Carlos Alcaraz (23/ATP 3) und Ben Shelton (24/ATP 4) im ersten Halbfinal der ATP Finals einen erbitterten Kampf – mit dem besseren Ende für den Spanier: Alcaraz steht nach dem 3:6, 6:3 und 7:6 als Finalist fest.

Dabei macht er zu Beginn der Partie eine neue Erfahrung: Erstmals an diesem Turnier in Turin gibt er einen Satz ab – Shelton nutzt seine einzige Chance zum letztlich entscheidenden Service-Durchbruch. Umgekehrt verläuft der zweite Satz, wo einzig Alcaraz ein Break gelingt und die Partie somit ausgleicht.

Der Entscheidungssatz verkommt dann zum Krimi, wobei beide Spieler bei eigenem Aufschlag makellos bleiben. Im Tiebreak ist beim US-Amerikaner dann aber die Luft draussen: Alcaraz setzt sich gleich mit 7:1 durch und holt sich somit das Final-Ticket.

Dort wird er auf die deutsche Weltnummer 1 Alexander Zverev (29) treffen. Der gewinnt seinen Halbfinal gegen Daniil Medwedew (30/ATP 5) aus Russland mit 7:6 und 6:4.