Magen-Darm-Alarm, extreme Hitze und eine dramatische Auftaktniederlage: Das Schweizer Billie-Jean-King-Cup-Team startet unfassbar bitter in die Playoff-Partie gegen Thailand. Simona Waltert verliert, obwohl ihre Gegnerin kaum mehr laufen kann.

Darum gehts Simona Waltert verliert Auftaktmatch in BJK-Cup-Playoffs dramatisch

Gegnerin kann kaum mehr laufen, dann verliert die Schweizerin völlig den Faden

Teamleaderin Viktorija Golubic fiel kurzfristig wegen Magen-Darm-Grippe aus

Cédric Heeb Redaktor Sport

Das Schweizer Billie-Jean-King-Cup-Team erlebt in Thailand einen äusserst dramatischen Auftakt in die Playoffs. Zuerst fällt Teamleaderin Viktorija Golubic (34, WTA 94) kurzfristig mit einer Magen-Darm-Grippe aus, dann verliert ihr Ersatz als Nummer 1, Simona Waltert (WTA 136), mit 3:6, 7:5, 4:6 gegen eine Spielerin, die eigentlich nicht mehr laufen kann. Und das nach fast drei Stunden bei weit über 30 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit.

Nach einem katastrophalen ersten Satz, in dem sieben Doppelfehler sinnbildlich für die Aufschlagsleistung der Schweizerin sind, rappelt sich die Churerin gegen Mananchaya Sawangkaew (24, WTA 80) auf. Sie spielt aggressiver und holt sich dank 19 Winnern den zweiten Satz. Danach wirds kurios.

Die Thailänderin knickt zu Beginn des Entscheidungssatzes gleich mehrmals komisch weg, das Knie scheint ihr Schmerzen zu bereiten. Zwischenzeitlich kann sie sich kaum noch bewegen – doch sie spielt weiter. Waltert führt mit Break und scheint nun davonziehen zu können. Doch dann bricht die 25-Jährige ein.

Waltert weint bittere Tränen

Sie gibt ihre nächsten zwei Aufschlagsspiele ab und liegt 2:4 hinten. Sie holt sich das Rebreak, kassiert direkt wieder eines und breakt ihre Gegnerin erneut – 4:5, alles ist wieder in der Reihe. Doch sie gibt ihr eigenes Servicegame direkt wieder ab und verliert damit das Match. Waltert kann es nicht glauben – und die Tränen danach nicht verbergen.

«Es ist natürlich enttäuschend, dass ich den Punkt nicht holen konnte», sagt Waltert gegenüber SRF. Dass Golubic so kurzfristig ausgefallen ist und sie spielen musste, sei ein kleiner Schock gewesen, auch wenn man immer bereit sein müsse. «Es ist nicht immer das Einfachste, wenn man sieht, dass die Gegnerin Probleme hat. Sie haben den Effekt, dass sie frisch drauflos spielen.»

Damit liegt die Schweiz in der Playoff-Begegnung gegen die Asiatinnen 0:1 hinten. Für das Team von Captain Heinz Günthardt geht es darum, den Abstieg aus der Weltgruppe zu verhindern. Im zweiten Einzel am Freitag spielt Jil Teichmann (29, WTA 149) gegen Lanlana Tararudee (22, WTA 62), um für die Schweiz auszugleichen.