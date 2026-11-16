Carlos Alcaraz schlägt Frances Tiafoe in seinem ersten Gruppenspiel an den ATP Finals deutlich.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Da hat einer keine Lust auf Überstunden: Carlos Alcaraz (23, ATP 3) fertigt den US-Amerikaner Frances Tiafoe (28, ATP 8) im ersten Spiel der Gruppe B an den ATP Finals in nur 69 Minuten mit 6:2 und 6:2 ab.

Der Spanier, der in dieser Saison lange mit einer Handgelenkverletzung zu kämpfen hatte, bestätigt weiter, dass er sich wieder in Topform befindet. Nahtlos knüpft er an seine Turniersiege beim 500er-Turnier von Stockholm und beim Masters in Paris an.

In der zweiten Partie messen sich um 20.30 Uhr der Russe Daniil Medwedew (30, ATP 5) und der Italiener Flavio Cobolli (24, ATP 6).

In der Gruppe A siegten am Sonntag der Deutsche Alexander Zverev (29, ATP 1) gegen den Spanier Rafael Jodar (20, ATP 10) und der US-Amerikaner Ben Shelton (24, ATP 4) gegen den Franzosen Arthur Fils (22, ATP 7).