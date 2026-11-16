Alexander Zverev wünscht sich sehnlichst, dass seine Oma Natalia den deutschen Pass bekommt. Doch die Hürde ist riesig, weil sie Russin ist. Der Tennis-Star übt zudem leise Kritik an deutschen Behörden.

Darum gehts Alexander Zverev spricht über seine Grossmutter und die schwierige Einbürgerung

Der Tennis-Star wünscht sich, dass die 78-Jährige den deutschen Pass erhält

Russische Staatsbürgerschaft und finanzielle Bedenken der Behörden als grosse Hürden

Cédric Heeb Redaktor Sport

In diesem Jahr ist Alexander Zverevs (29) grösster Wunsch in Erfüllung gegangen: An den French Open holte er seinen ersten Grand-Slam-Titel. Als Edelfan war Oma Natalia (78) hautnah mit dabei. Ein besonders emotionaler Moment, denn aufgrund ihrer russischen Staatsbürgerschaft kann sie nur sporadisch ihren Enkel bei Turnieren vor Ort anfeuern.

Nun offenbart die Weltnummer 1 am Rande der ATP Finals in Turin, wo Zverev am Sonntag mit einem Sieg ins Turnier gestartet ist, dass seine Familie intensiv daran arbeitet, die Einbürgerung seiner Oma Natalia voranzutreiben. «Wir versuchen sehr, sehr stark, dass sie einen deutschen Pass bekommt. Was aber schwierig ist», so der diesjährige US-Open-Champion.

Weil sie eben Russin ist. «Das ist momentan ein schwieriges Thema», sagt Zverev. Die 78-Jährige, die aktuell in Turin ihren Enkel anfeuert, bekomme jeweils nur ein Visum für drei Monate, danach müsse sie zurück nach Hause nach Sotschi.

Leise Kritik an deutschen Behörden

Zudem bemängelt Zverev, dass die deutschen Behörden nicht akzeptieren würden, dass er finanziell für seine Grossmutter aufkommen würde: «Sie arbeitet nicht mehr und das System ist so, dass man da schaut: Wird sie von Hartz IV leben oder wovon? Das verstehen die deutschen Behörden dann nicht, dass ich sage: Ich habe genug Geld für sie.»

Dass seine Grossmutter Anfang Juni in Paris dabei sein konnte, hatte einen traurigen Hintergrund, wie Zverev damals erklärte: «Mein Grossvater ist leider verstorben vor einiger Zeit. Dann haben wir sie nach Europa gebracht.»