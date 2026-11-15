Alexander Zverev feiert an den ATP Finals einen Auftakt nach Mass – und sorgt mit seinem extravaganten Einlauf schon vor der Partie für Aufsehen.

Darum gehts Zverev tritt erstmals als Weltnummer 1 an den ATP Finals an und fällt mit goldener Tasche auf

Zum Auftakt der Gruppe John McEnroe besiegt Zverev Rafael Jodar letztlich souverän mit 6:4 und 6:4

Shelton und Fils bestreiten am Sonntagabend um 20.30 Uhr das zweite Spiel der Gruppe John McEnroe

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Erstmals tritt Alexander Zverev (29) als Weltnummer eins zu den ATP Finals an – und zieht in Turin bereits vor seinem ersten Spiel die Blicke auf sich. Grund dafür ist seine extravagante Ausrüstung: Auf seiner Lederjacke prangen seine Initialen und die beiden Grand-Slam-Trophäen, die er in diesem Jahr gewonnen hat, seine Tasche ist zudem ganz in Gold gehalten.

Nun, seinem etwas protzigen Auftritt lässt Zverev anschliessend Taten folgen: In seinem Startspiel in der Gruppe John McEnroe gegen den Spanier Rafael Jodar (20/ATP 10) setzt er sich letztlich souverän mit 6:4 und 6:4 durch. Einzig gegen Ende des Startsatzes kommt er dabei kurz in Bedrängnis, als er sich mit zwei Breakbällen konfrontiert sieht – Zverev wehrt jedoch beide ab und bringt den Startsatz wenig später ins Trockene.

Im zweiten Durchgang gelingt dem Deutschen dann das frühe Break zum 2:1 – es ist bereits die Entscheidung in diesem Spiel, in dem Finals-Debütant Jodar zwar mutig auftritt, der Weltnummer eins letztlich aber wenig entgegenzusetzen hat.

Im anderen Erstrunden-Spiel der Gruppe John McEnroe duellieren sich am Sonntagabend um 20:30 Uhr der US-Amerikaner Ben Shelton (24/ATP 4) und der Franzose Arthur Fils (22/ATP 7).