Ex-Vize-Weltmeister schwelgt erneut im Baby-Glück

Die österreichische Ski-Familie hat Zuwachs bekommen. Der einstige Vize-Weltmeister im Riesenslalom, Roland Leitinger, ist Papa geworden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Roland Leitinger ist zum zweiten Mal Vater geworden

Er und Ehefrau Simone freuen sich über die Geburt eines Mädchens

Leitinger wurde 2017 Vize-Weltmeister im Riesenslalom und trat 2024 zurück

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Der Babyboom im Ski-Zirkus hält weiter an. Nachdem sich bereits Loïc Meillard, Henrik Kristoffersen oder Nina Haver-Loeseth in den letzten Wochen über Nachwuchs gefreut haben, gibts nun schöne Neuigkeiten aus Österreich. Roland Leitinger (35) und seine Ehefrau Simone sind zum zweiten Mal Eltern geworden.

«Ein weiteres kleines Herz, das unser Zuhause mit Liebe füllt», schreibt die frischgebackene Zweifach-Mama auf Instagram. Und teilt erste Schnappschüsse des jüngsten Familienmitglieds. «Willkommen in unserer Familie, Mila», verrät Leitinger, dass sie sich über ein Töchterchen freut. Die Kleine hat am 2. August frühmorgens um kurz vor sieben Uhr das Licht der Welt erblickt.

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Über die Geburt freut sich bestimmt auch Laurenz. Denn der Zweijährige ist jetzt grosser Bruder. Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus lassen nicht lange auf sich warten. Tonje Kristoffersen, die Ehefrau von Henrik Kristoffersen, gratuliert ebenso wie Katharina Gallhuber oder Nina Ortlieb.

Roland Leitinger hat Mitte Dezember 2023 seinen Rücktritt erklärt. Damals hatte er seinen fixen Startplatz in Österreichs Riesenslalom-Team verloren und musste sich jeweils in einer internen Ausscheidung für die Rennen qualifizieren. Dafür fehlte ihm die Motivation.

Von Hochs und Tiefs geprägte Karriere

Leitingers Karriere war von vielen Hochs und Tiefs geprägt. Insgesamt bestritt er 72 Weltcuprennen und fuhr zweimal aufs Podest. Seinen grössten Erfolg feierte Leitinger 2017 in St. Moritz GR, als er Vizeweltmeister im Riesenslalom wurde.

Daneben hatte er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Sein Rücken machte Probleme, zudem riss er sich zweimal das Kreuzband. So trat Leitinger im Februar 2024 mit einem letzten Auftritt beim Nacht-Riesenslalom von Schladming (Ö) von der Ski-Bühne ab.