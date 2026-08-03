Ex-Ski-Ass ist zum dritten Mal Mami geworden

Darum gehts
- Nina Haver-Loeseth wurde am 29. Juli zum dritten Mal Mutter
- Tochter Eva ergänzt die Familie mit Henry (5) und Otto (2)
- Haver-Loeseth gewann zwei Weltcuprennen und Olympia-Bronze 2018
Erneuter Zuwachs in Norwegens Ski-Familie: Kurz nachdem Henrik Kristoffersen (32) zum zweiten Mal Papi geworden ist, freut sich auch eine ehemalige Teamkollegin über ein neues Familienmitglied.
Nina Haver-Loeseth (37) ist zum dritten Mal Mami geworden. Nach den Söhnen Henry (5) und Otto (2) freuen sich sie und ihr Mann Herman Haver Mathiesen über die Geburt einer Tochter. Die kleine Eva hat am 29. Juli das Licht der Welt erblickt. «Mein Herz ist voll», schreibt die ehemalige norwegische Technik-Spezialistin auf Instagram zu einer Reihe Fotos. Eines davon zeigt einen rührenden Moment zwischen dem Geschwistertrio.
Die schönen Neuigkeiten verbreiten sich blitzschnell im Ski-Zirkus. Ragnhild Mowinckel, Sarah Hector, Viktoria Rebensburg oder Kjetil Jansrud lassen es sich nicht nehmen, zur Geburt zu gratulieren.
Zwei Weltcupsiege und Olympia-Bronze
Nina Haver-Loeseth und ihr Mann sind seit 21 Jahren ein Paar, 2017 haben sie geheiratet. Angefangen hat einst alles mit einer kleinen Notlüge, wie Haver-Loeseth vergangenes Jahr auf Instagram verriet. Offenbar wollte ihr Liebster zunächst den Altersunterschied von fünf Jahren verheimlichen – denn beim Kennenlernen war Haver-Loeseth erst 16 Jahre jung.
In ihrer Karriere war Haver-Loeseth auf die technischen Disziplinen Slalom und Riesenslalom spezialisiert. Sie bestritt 168 Weltcuprennen und feierte zwei Siege (2016 einen Slalom und 2018 einen City-Event). Insgesamt stand sie acht Mal auf dem Podest. Mit Norwegen gewann sie bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang (Südkorea) zudem die Bronzemedaille im Teamwettbewerb.