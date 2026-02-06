41 Jahre alt, Knieprothese, Kreuzbandriss – doch Lindsey Vonn zeigt beim Olympia-Abfahrtstraining mentale und körperliche Stärke. Ihr Coach Aksel Svindal hält die Goldmedaille für realistisch: «Ein gutes Zeichen!»

Was ist mit dem Knie-Gerücht?

Darum gehts Lindsey Vonn beeindruckt trotz Knieverletzungen und Prothese bei Olympia-Abfahrtstraining

Coach Svindal: Vonn fährt ohne Angst und fühlt sich wohl

Platz 11 im Training, 41 Jahre alt, zwei Knieverletzungen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Mathias Germann Reporter Sport

Reden will sie nicht. Noch nicht. Vielleicht spart sie sich die Worte auf für den Moment, wenn sie die Olympia-Goldmedaille um den Hals trägt. Und dennoch ist Lindsey Vonn (41) beim Abfahrtstraining in aller Munde.

Kein Wunder: Sie ist 41 Jahre alt, hat im rechten Knie eine Teilprothese und im linken ein gerissenes Kreuzband. «Wenn ich das nicht wissen würde, hätte ich es nicht bemerkt», sagt Aksel Svindal (43).

0:42 Trotz Kreuzbandriss? Lindsey Vonn zeigt, wie sie für ihren Olympia-Traum schuftet

Der Norweger ist ihr Coach. Er berichtet: «Lindsey hat während der Fahrt nie Angst gehabt. Das hat sie mir gesagt. Sie fühlte sich wohl – ein gutes Zeichen.»

Svindal: «Der Traum lebt»

Letztlich reicht es für Platz 11. Das bedeutet nichts. Entscheidend ist ihr Lauf. Vonn fährt aufrecht, aber mit Zug auf den Ski. Und eben: ohne körperliche Probleme. Auch die vielen Sprünge machen ihr offenbar nichts aus.

Svindal: «Als ich 2016 in Kitzbühel das Kreuzband riss, war auch der Meniskus kaputt. Und der Knorpel weg. Viel schlimmer. Das ist bei Lindsey nicht der Fall. Sie hatte wohl Glück, weil es ein sauberer Riss ist.» Und was ist mit dem Gerücht, dass Vonns Kreuzband gar nicht gerissen sei? «Ich habe die MRI-Bilder nicht gesehen, aber die Ärzte haben das gesagt. Also glaube ich ihnen.»

Dass Vonn offenbar gar keine Schmerzen hat, ist für den zweifachen Olympiasieger (2010, 2018) dennoch überraschend. «Sie ist brutal stark im Kopf und bleibt positiv.» Sein Fazit? «Der Traum von der Medaille lebt!» Ob sie am Samstag das zweite Training fahren wird, ist offen.