DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Olympia
Mailand 2026
Olympia 2026: Einen Blick hinter die Kulissen beim SRF in Cortina
Ein Blick hinter die Kulissen
So sieht das SRF-Studio in Cortina aus
Roland Märgerle, Leiter Sport beim SRF, gibt Blick eine Tour durch die SRF-Studios in Cortina.
Publiziert: 05.02.2026 um 23:24 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Olympische Spiele 2026 in Milano/Cortina
0:52
Gigantik für Winterspiele 2026
So entsteht die Big-Air-Schanze
0:58
«Unterstützung der Nati-Fans»
NHL-Star Niederreiter freut sich besonders auf Olympia
0:52
Video zeigt aktuellen Stand
Hockey-Arena sorgt vor Olympia für Empörung
0:53
Kurz vor Olympia
So sieht die neue Halle in Mailand aktuell aus
0:53
Olympia-Aus für Ammann
«Es ist Sport, das weiss auch Simon»
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen