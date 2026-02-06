Skibergsteigen! Bei den Spielen 2026 feiert diese Sportart ihr olympisches Debüt. Zu den Favoriten zählt auch die Schweiz. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir bei einer Premiere zuschlagen würden.

Bei Olympia-Premieren haben wir schon oft Gold geholt

Höhepunkte: Tanja Frieden, Mike Schmid und Ski-Mixed-Team

Lillehammer 1994

In Norwegen wurde erstmals die Sportart Freestyle Aerials ausgetragen. Mit dem besten Ende für Andreas «Sonny» Schönbächler, der vor drei Kanadiern zu Gold sprang.

Nagano 1998

Big in Japan! Nach 74 Jahren war Curling in Japan erstmals wieder olympisch. Das Schweizer Team um Skip Patrick Hürlimann triumphierte im Final gegen Kanada 9:3. Es war nicht die einzige Schweizer Goldmedaille bei einer Premiere. Im Snowboard gelang Gian Simmen in der Halfpipe der Gold-Coup.

Salt Lake City 2002

Alpine Snowboardwettkämpfe feierten schon vier Jahre zuvor Premiere, doch in den USA wurden sie erstmals als Parallelrennen ausgetragen. Mit dem besten Ende für den Zürcher Philipp Schoch.

Turin 2006

Die nächste Snowboardpremiere mit Gold für die Schweiz: Im Boardercross triumphierte Tanja Frieden. Unvergessen, wie beim letzten Sprung die klar Führende Lindsey Jacobellis stürzte und sie noch von der Berner Oberländerin überholt wurde.

Vancouver 2010

Vier Jahre nach den Snowboardern feierten auch die Skirennfahrerinnen ihre Cross-Premiere. Gold ging an den vorher nahezu unbekannten Berner Oberländer Mike Schmid.

Pyeongchang 2018

In Südkorea feierte bei den Alpinen der umstrittene Mixed-Teamwettkampf Premiere. Mit dem besten Ende für die Schweiz. Gold für Luca Aerni, Denise Feierabend, Wendy Holdener, Daniel Yule und Ramon Zenhäusern.