Gutes Omen für Skibergsteigen?
Bei Olympia-Premieren haben wir schon oft Gold geholt

Skibergsteigen! Bei den Spielen 2026 feiert diese Sportart ihr olympisches Debüt. Zu den Favoriten zählt auch die Schweiz. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir bei einer Premiere zuschlagen würden.
Publiziert: vor 17 Minuten
Darum gehts

  • Schweiz hat schon mehrere Goldmedaillen bei Olympia-Premieren gewonnen
  • Höhepunkte: Tanja Frieden, Mike Schmid und Ski-Mixed-Team
  • 1998 gabs bei zwei Olympia-Premieren Gold
RMS_Portrait_AUTOR_760.JPG
Daniel LeuStv. Sportchef

Lillehammer 1994

24. Februar 1994: Gold für Sonny Schönbächler.
Foto: Keystone

In Norwegen wurde erstmals die Sportart Freestyle Aerials ausgetragen. Mit dem besten Ende für Andreas «Sonny» Schönbächler, der vor drei Kanadiern zu Gold sprang.

Nagano 1998

Da ist das Ding: Gian Simmen 1998.
Foto: BENJAMIN SOLAND

Big in Japan! Nach 74 Jahren war Curling in Japan erstmals wieder olympisch. Das Schweizer Team um Skip Patrick Hürlimann triumphierte im Final gegen Kanada 9:3. Es war nicht die einzige Schweizer Goldmedaille bei einer Premiere. Im Snowboard gelang Gian Simmen in der Halfpipe der Gold-Coup.

Salt Lake City 2002

En Guete: Philipp Schoch 2002.
Foto: Sven Thomann

Alpine Snowboardwettkämpfe feierten schon vier Jahre zuvor Premiere, doch in den USA wurden sie erstmals als Parallelrennen ausgetragen. Mit dem besten Ende für den Zürcher Philipp Schoch.

Turin 2006

2006: Tanja Frieden und ihr «Plämpu».
Foto: Toto Marti

Die nächste Snowboardpremiere mit Gold für die Schweiz: Im Boardercross triumphierte Tanja Frieden. Unvergessen, wie beim letzten Sprung die klar Führende Lindsey Jacobellis stürzte und sie noch von der Berner Oberländerin überholt wurde.

Vancouver 2010

Aus dem Nichts ins Rampenlicht: Mike Schmid 2010.
Foto: Sven Thomann

Vier Jahre nach den Snowboardern feierten auch die Skirennfahrerinnen ihre Cross-Premiere. Gold ging an den vorher nahezu unbekannten Berner Oberländer Mike Schmid.

Pyeongchang 2018

Fünf gewinnt: Feierabend, Aerni, Zenhäusern, Holdener und Yule (v.l.).
Foto: Keystone

In Südkorea feierte bei den Alpinen der umstrittene Mixed-Teamwettkampf Premiere. Mit dem besten Ende für die Schweiz. Gold für Luca Aerni, Denise Feierabend, Wendy Holdener, Daniel Yule und Ramon Zenhäusern.

