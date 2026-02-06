Darum gehts
- Schweiz hat schon mehrere Goldmedaillen bei Olympia-Premieren gewonnen
- Höhepunkte: Tanja Frieden, Mike Schmid und Ski-Mixed-Team
- 1998 gabs bei zwei Olympia-Premieren Gold
Lillehammer 1994
In Norwegen wurde erstmals die Sportart Freestyle Aerials ausgetragen. Mit dem besten Ende für Andreas «Sonny» Schönbächler, der vor drei Kanadiern zu Gold sprang.
Nagano 1998
Big in Japan! Nach 74 Jahren war Curling in Japan erstmals wieder olympisch. Das Schweizer Team um Skip Patrick Hürlimann triumphierte im Final gegen Kanada 9:3. Es war nicht die einzige Schweizer Goldmedaille bei einer Premiere. Im Snowboard gelang Gian Simmen in der Halfpipe der Gold-Coup.
Salt Lake City 2002
Alpine Snowboardwettkämpfe feierten schon vier Jahre zuvor Premiere, doch in den USA wurden sie erstmals als Parallelrennen ausgetragen. Mit dem besten Ende für den Zürcher Philipp Schoch.
Turin 2006
Die nächste Snowboardpremiere mit Gold für die Schweiz: Im Boardercross triumphierte Tanja Frieden. Unvergessen, wie beim letzten Sprung die klar Führende Lindsey Jacobellis stürzte und sie noch von der Berner Oberländerin überholt wurde.
Vancouver 2010
Vier Jahre nach den Snowboardern feierten auch die Skirennfahrerinnen ihre Cross-Premiere. Gold ging an den vorher nahezu unbekannten Berner Oberländer Mike Schmid.
Pyeongchang 2018
In Südkorea feierte bei den Alpinen der umstrittene Mixed-Teamwettkampf Premiere. Mit dem besten Ende für die Schweiz. Gold für Luca Aerni, Denise Feierabend, Wendy Holdener, Daniel Yule und Ramon Zenhäusern.
