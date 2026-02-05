Darum gehts
- Olympia 2026 startet am 6. Februar so richtig, auch bei SRF
- SRF zeigt täglich mindestens 12 Stunden, insgesamt 220 Stunden TV.
- Rund 40 SRF-Mitarbeitende vor Ort, inklusive Moderatoren und Experten.
Am Freitag werden die Olympischen Winterspiele eröffnet. Bei SRF am Live-Mikrofon? Co-Kommentator und Inter-Mailand-Goalie Yann Sommer (37), welcher durch die Eröffnungszeremonie führt. Zum ersten Mal seit 20 Jahren finden die Winterspiele wieder in der mitteleuropäischen Zeitzone statt, perfekt für alle Schweizer Sportfans. SRF begleitet die Spiele an allen 16 Tagen live, im Fernsehen, Radio, online und auf Social Media.
Wie umfangreich ist das Olympia-Programm im TV?
Jeden Tag mindestens zwölf Stunden live. Insgesamt sind rund 220 Stunden TV-Liveübertragungen geplant. SRF sendet zwischen 08.55 und 23.55 Uhr, je nach Wettkampfprogramm kann es auch mal etwas früher oder später losgehen oder enden. Besonders Entscheidungen mit Schweizer Beteiligung werden, wann immer möglich, live gezeigt. Ergänzend gibt es den «Olympiaflash», der das Publikum immer auf dem Laufenden hält.
Wer moderiert und kommentiert?
Im SRF-Studio in Cortina führen Annette Fetscherin (42) und Sascha Ruefer (54) abwechslungsweise durch die Übertragungen und begrüssen Medaillengewinnerinnen, Medaillengewinner sowie weitere Gäste. Mit Interviews und Analysen sorgen sie dafür, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer das Geschehen aus dem «Nations Village» mitten aus der Olympia-Bubble verfolgen können.
Alle Kommentatoren und Kommentatorinnen
- Eröffnungsfeier: Reto Müller/Yann Sommer (Co-Kommentator)
- Eishockey Männer: Reto Müller/Philippe Furrer
- Eishockey Frauen: Christoph Sterchi
- Eisschnelllauf: Adrian Arnet/Oliver Grob
- Short Track: Claudia Moor/Dietrich Varaklis
- Eiskunstlauf: Claudia Moor/Sarah van Berkel
- Moguls: Jeroen Heijers/Nicole Gafner-Bumann
- Aerials: Silvan Schweizer/Renato Ulrich
- Snowboard Freestyle: Dani Kern/Gian Simmen
- Ski Freestyle: Reto Held/Elias Ambühl
- Snowboard alpin: Reto Held/Nevin Galmarini
- Snowboardcross: Silvan Schweizer
- Skicross: Dani Kern/Sanna Lüdi
- Ski alpin Männer: Stefan Hofmänner/Beat Feuz
- Skibergsteigen: Stefan Hofmänner/André Müller
- Ski alpin Frauen: Marco Felder/Tina Weirather
- Curling: Calvin Stettler/Carmen Müller-Schäfer
- Bob, Skeleton, Rodeln: Claude Jaggi/Christian Reich
- Biathlon: Manuel Köng/Matthias Simmen
- Skispringen Männer: Beat Sprecher/Marco Grigoli
- Skispringen Frauen: Beat Sprecher/Sabrina Windmüller
- Langlauf/Nordische Kombination: Patrick Schmid/Dario Cologna
- Schlussfeier: Stefan Hofmänner
Live-Journalisten Journalistinnen vor Ort:
Jeff Baltermia (Ski Freestyle & Snowboard Freestyle), Mevion Heim (Biathlon), Seraina Degen (Langlauf & Skispringen), Paddy Kälin (Ski alpin Männer & Ski Mountaineering), Marc Lüscher (Curling, Bob, Skeleton, Rodeln & Ski alpin), Lukas Ninck (Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf), Lukas Studer (Ski alpin Frauen & Bob), Fabiana Wieser (Ski Freestyle & Snowboard Freestyle)
Und das Radio?
Auch Radio SRF ist live dabei. Auf SRF 3 gibt es regelmässige Liveschaltungen zu Schweizer Wettkämpfen und internationalen Highlights. SRF 1 informiert zusätzlich täglich zwischen 12 und 23 Uhr mit Sportflashes. Vor Ort sind Reto Wiedmer (Eishockey), Danja Spichtig (Ski Alpin Männer) und Men Marugg (Ski Alpin Frauen) für die Hörer und Hörerinnen im Einsatz.
Welche digitalen Angebote gibt es?
Online bietet SRF auf der Webseite und in der Sport-App Live-Streams, Ergebnisse, Hintergrundberichte, Analysen und Interviews. Es gibt drei zusätzliche Web-Streams für Events, die auf den TV-Kanälen keinen Platz haben.
Gibt es Specials oder Dokus?
Ja. «Auf dünnem Eis» begleitet Eiskunstläufer Lukas Britschgi (27) auf seinem Weg zu Olympia. Weitere Dokus stellen Athleten und Athletinnen wie Eishockeyspielerin Lara Stalder (31) in den Fokus oder werfen einen Rückblick auf vergangene Winterspiele, etwa auf 1956 in Cortina oder 2022 in Peking.
Wie gross ist das SRF-Team vor Ort?
Rund 40 Mitarbeitende sind in Italien im Einsatz. Das Team besteht hauptsächlich aus Journalisten und Experten. Die technische Crew arbeitet gemeinsam mit den SRG-Sendern RTS, RSI und RTR, so dass Organisation, Unterbringung und Transport für alle Regionen koordiniert sind. Die Anzahl Personen vor Ort entspricht dem Schnitt von Olympischen Winterspielen in den letzten Jahren.
Was sagt die Chefin?
Susan Schwaller (50), Chefredaktorin von SRF Sport, sagt: «Die Olympischen Winterspiele finden nicht nur erstmals seit 20 Jahren wieder in unserer Zeitzone, sondern auch ganz in der Nähe statt. Unser Ziel ist es, dem Publikum an allen Olympiatagen ein umfassendes und attraktives Programm zu bieten – auf allen Kanälen.»