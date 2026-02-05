Wenn am 6. Februar die Olympischen Winterspiele in Milano/Cortina starten, ist SRF mittendrin. Mit 220 Stunden Live-TV, Radio, Streams und einem Studio vor Ort bringt der Sender die Schweizer Stars und alle Highlights direkt ins Wohnzimmer.

SRF berichtet mit 40 Leuten von den Olympischen Spielen

Darum gehts Olympia 2026 startet am 6. Februar so richtig, auch bei SRF

SRF zeigt täglich mindestens 12 Stunden, insgesamt 220 Stunden TV.

Rund 40 SRF-Mitarbeitende vor Ort, inklusive Moderatoren und Experten.

Joël Hahn Redaktor Sport

Am Freitag werden die Olympischen Winterspiele eröffnet. Bei SRF am Live-Mikrofon? Co-Kommentator und Inter-Mailand-Goalie Yann Sommer (37), welcher durch die Eröffnungszeremonie führt. Zum ersten Mal seit 20 Jahren finden die Winterspiele wieder in der mitteleuropäischen Zeitzone statt, perfekt für alle Schweizer Sportfans. SRF begleitet die Spiele an allen 16 Tagen live, im Fernsehen, Radio, online und auf Social Media.

Wie umfangreich ist das Olympia-Programm im TV?

Jeden Tag mindestens zwölf Stunden live. Insgesamt sind rund 220 Stunden TV-Liveübertragungen geplant. SRF sendet zwischen 08.55 und 23.55 Uhr, je nach Wettkampfprogramm kann es auch mal etwas früher oder später losgehen oder enden. Besonders Entscheidungen mit Schweizer Beteiligung werden, wann immer möglich, live gezeigt. Ergänzend gibt es den «Olympiaflash», der das Publikum immer auf dem Laufenden hält.

Wer moderiert und kommentiert?

Im SRF-Studio in Cortina führen Annette Fetscherin (42) und Sascha Ruefer (54) abwechslungsweise durch die Übertragungen und begrüssen Medaillengewinnerinnen, Medaillengewinner sowie weitere Gäste. Mit Interviews und Analysen sorgen sie dafür, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer das Geschehen aus dem «Nations Village» mitten aus der Olympia-Bubble verfolgen können.

Alle SRF-TV-Kommentatoren und -Kommentatorinnen und Duos Alle Kommentatoren und Kommentatorinnen Eröffnungsfeier: Reto Müller/Yann Sommer (Co-Kommentator)

Reto Müller/Yann Sommer (Co-Kommentator) Eishockey Männer: Reto Müller/Philippe Furrer

Reto Müller/Philippe Furrer Eishockey Frauen: Christoph Sterchi

Christoph Sterchi Eisschnelllauf: Adrian Arnet/Oliver Grob

Adrian Arnet/Oliver Grob Short Track: Claudia Moor/Dietrich Varaklis

Claudia Moor/Dietrich Varaklis Eiskunstlauf: Claudia Moor/Sarah van Berkel

Claudia Moor/Sarah van Berkel Moguls: Jeroen Heijers/Nicole Gafner-Bumann

Jeroen Heijers/Nicole Gafner-Bumann Aerials: Silvan Schweizer/Renato Ulrich

Silvan Schweizer/Renato Ulrich Snowboard Freestyle: Dani Kern/Gian Simmen

Dani Kern/Gian Simmen Ski Freestyle: Reto Held/Elias Ambühl

Reto Held/Elias Ambühl Snowboard alpin: Reto Held/Nevin Galmarini

Reto Held/Nevin Galmarini Snowboardcross: Silvan Schweizer

Silvan Schweizer Skicross: Dani Kern/Sanna Lüdi

Dani Kern/Sanna Lüdi Ski alpin Männer: Stefan Hofmänner/Beat Feuz

Stefan Hofmänner/Beat Feuz Skibergsteigen: Stefan Hofmänner/André Müller

Stefan Hofmänner/André Müller Ski alpin Frauen: Marco Felder/Tina Weirather

Marco Felder/Tina Weirather Curling: Calvin Stettler/Carmen Müller-Schäfer

Calvin Stettler/Carmen Müller-Schäfer Bob, Skeleton, Rodeln: Claude Jaggi/Christian Reich

Claude Jaggi/Christian Reich Biathlon: Manuel Köng/Matthias Simmen

Manuel Köng/Matthias Simmen Skispringen Männer: Beat Sprecher/Marco Grigoli

Beat Sprecher/Marco Grigoli Skispringen Frauen: Beat Sprecher/Sabrina Windmüller

Beat Sprecher/Sabrina Windmüller Langlauf/Nordische Kombination: Patrick Schmid/Dario Cologna

Und das Radio?

Auch Radio SRF ist live dabei. Auf SRF 3 gibt es regelmässige Liveschaltungen zu Schweizer Wettkämpfen und internationalen Highlights. SRF 1 informiert zusätzlich täglich zwischen 12 und 23 Uhr mit Sportflashes. Vor Ort sind Reto Wiedmer (Eishockey), Danja Spichtig (Ski Alpin Männer) und Men Marugg (Ski Alpin Frauen) für die Hörer und Hörerinnen im Einsatz.

Welche digitalen Angebote gibt es?

Online bietet SRF auf der Webseite und in der Sport-App Live-Streams, Ergebnisse, Hintergrundberichte, Analysen und Interviews. Es gibt drei zusätzliche Web-Streams für Events, die auf den TV-Kanälen keinen Platz haben.

Gibt es Specials oder Dokus?

Ja. «Auf dünnem Eis» begleitet Eiskunstläufer Lukas Britschgi (27) auf seinem Weg zu Olympia. Weitere Dokus stellen Athleten und Athletinnen wie Eishockeyspielerin Lara Stalder (31) in den Fokus oder werfen einen Rückblick auf vergangene Winterspiele, etwa auf 1956 in Cortina oder 2022 in Peking.

Wie gross ist das SRF-Team vor Ort?

Rund 40 Mitarbeitende sind in Italien im Einsatz. Das Team besteht hauptsächlich aus Journalisten und Experten. Die technische Crew arbeitet gemeinsam mit den SRG-Sendern RTS, RSI und RTR, so dass Organisation, Unterbringung und Transport für alle Regionen koordiniert sind. Die Anzahl Personen vor Ort entspricht dem Schnitt von Olympischen Winterspielen in den letzten Jahren.

Was sagt die Chefin?

Susan Schwaller (50), Chefredaktorin von SRF Sport, sagt: «Die Olympischen Winterspiele finden nicht nur erstmals seit 20 Jahren wieder in unserer Zeitzone, sondern auch ganz in der Nähe statt. Unser Ziel ist es, dem Publikum an allen Olympiatagen ein umfassendes und attraktives Programm zu bieten – auf allen Kanälen.»



