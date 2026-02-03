SRF verkündet prominente Rückkehr

Michael Weinmann kehrt im Mai 2026 als Moderator zu «Schweiz aktuell» zurück. Er ersetzt Oceana Galmarini, die eine neue Stelle bei RTR übernimmt. Weinmann freut sich auf spannende Projekte und die Rückkehr zum Live-Fernsehen.

Darum gehts Michael Weinmann moderiert ab Mai 2026 wieder «Schweiz aktuell» beim SRF

Oceana Galmarini wechselt zu RTR als Produzentin für Serien und Dokus

Weinmann arbeitete 15 Jahre lang beim SRF, zuletzt bis Februar 2025 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Michael Weinmann (44) kehrt auf den Bildschirm zurück: Ab Mai 2026 übernimmt er wieder die Moderation des SRF-Nachrichtenmagazins «Schweiz aktuell». Er tritt die Nachfolge von Oceana Galmarini an, die künftig als Produzentin für Serien und Dokumentationen bei RTR tätig sein wird. Dies berichtet der Sender in einer Medienmitteilung.

Weinmann, der das SRF Ende Februar 2025 verlassen hatte, freut sich: «Die Rückkehr zum SRF und zu ‹Schweiz aktuell› fühlt sich für mich an wie nach Hause kommen. Mein Herz schlägt für Live-Fernsehen und das Vermitteln von Geschichten aus der Schweiz für unser Publikum. Ich freue mich sehr auf neue Projekte, spannende Begegnungen und die Zusammenarbeit mit den vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen beim SRF.» Gegenüber Blick führt Weinmann weiter aus: «Ich durfte eine enorm spannende und vielseitige Zeit bei SWISS erleben, gerade mit der Einflottung des neuen Airbus A350 und der Einführung des neuen Kabinenprodukts. Dafür bin ich sehr dankbar.»

Nach seinem Abschied beim SRF im vergangenen Jahr war Weinmann als Head of Media Relations bei der Fluggesellschaft Swiss tätig. Davor hatte er 15 Jahre für den öffentlich-rechtlichen Sender gearbeitet. Neben seiner Tätigkeit als Moderator von «Schweiz aktuell» war er auch als Redaktor in der Inlandredaktion und seit 2020 als Kommentator für die Formel 1 im Einsatz. Wieso Weinmann nach nicht einmal einem ganzen Jahr bei der Airline an den Leutschenbach zurückkehrt, ist nicht klar. Eine entsprechende Antwort seitens des SRF steht noch aus.

«Grosser Gewinn für unser Publikum»

Gregor Meier, TV-Nachrichtenchef vom SRF, zeigt sich erfreut über die Rückkehr: «Ich freue mich ausserordentlich über die Rückkehr von Michael Weinmann. Seine Erfahrung und sein Fachwissen, seine Kreativität und sein Enthusiasmus für das Live-Fernsehen werden ein grosser Gewinn für das SRF und unser Publikum sein.»

Oceana Galmarini (32), die seit März 2020 als Moderatorin bei «Schweiz aktuell» tätig war, wechselt in eine neu geschaffene Stelle bei RTR, wo sie als Produzentin Serien und Dokumentationen für die digitalen Kanäle verantworten wird. Vor ihrer Zeit beim SRF war Galmarini rund sieben Jahre lang als Redaktorin bei verschiedenen Radio- und Fernsehsendungen von RTR tätig. «Die letzten sechs Jahre waren ein Abenteuer. Es war ein Privileg, für diese Sendung und fürs SRF zu arbeiten – mit viel Herz, Neugier und nahe bei den Menschen», sagt Galmarini. «Nun freue ich mich riesig, im Frühling in eine neue Welt einzutauchen und ein zukunftsweisendes Format mitzugestalten und gleichzeitig auch ein Stück zurück zu meinen beruflichen und persönlichen Wurzeln zu gehen.»

Nachrichtenchef Meier bedauert ihren Abschied: «Oceana Galmarini ist seit sechs Jahren mit ihrem Engagement und ihrem natürlichen Auftreten ein wichtiger Pfeiler der Sendung ‹Schweiz aktuell›. Ich bedaure ihren Abgang sehr. Gleichzeitig freue ich mich, dass sie dem TV-Publikum und der SRG erhalten bleibt.»