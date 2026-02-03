Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Ist das etwa ein erstes Indiz auf die Karriere nach der Karriere von Yann Sommer – oder bietet sich die Möglichkeit einfach nur an, weil es sein Heimstadion ist? Jedenfalls wird sich der ehemalige Schweizer Nationalkeeper und aktuelle Inter-Mailand-Akteur am kommenden Freitag hinters Kommentatorenmikrofon wagen.

Wie SRF bekannt gibt, wird Sommer die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele als Co-Kommentator an der Seite von Reto Müller begleiten. Sommer, der seit rund 2,5 Jahren in der Mailänder Metropole Fussball spielt, soll den Zuschauern die «italienische Kultur und Lebensart näherbringen».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos