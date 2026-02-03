Ist das etwa ein erstes Indiz auf die Karriere nach der Karriere von Yann Sommer – oder bietet sich die Möglichkeit einfach nur an, weil es sein Heimstadion ist? Jedenfalls wird sich der ehemalige Schweizer Nationalkeeper und aktuelle Inter-Mailand-Akteur am kommenden Freitag hinters Kommentatorenmikrofon wagen.
Wie SRF bekannt gibt, wird Sommer die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele als Co-Kommentator an der Seite von Reto Müller begleiten. Sommer, der seit rund 2,5 Jahren in der Mailänder Metropole Fussball spielt, soll den Zuschauern die «italienische Kultur und Lebensart näherbringen».
