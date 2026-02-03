DE
Er kennt sich in Mailand aus
Inter-Goalie Sommer kommentiert Olympia-Eröffnungsfeier auf SRF

Prominente Verstärkung fürs SRF-Team an den olympischen Spielen: Ex-Nati-Keeper Yann Sommer versucht sich als Kommentator.
1/4
Yann Sommer kommentiert an den Olympischen Spielen die Eröffnungsfeier auf SRF mit.
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Ist das etwa ein erstes Indiz auf die Karriere nach der Karriere von Yann Sommer – oder bietet sich die Möglichkeit einfach nur an, weil es sein Heimstadion ist? Jedenfalls wird sich der ehemalige Schweizer Nationalkeeper und aktuelle Inter-Mailand-Akteur am kommenden Freitag hinters Kommentatorenmikrofon wagen.

Wie SRF bekannt gibt, wird Sommer die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele als Co-Kommentator an der Seite von Reto Müller begleiten. Sommer, der seit rund 2,5 Jahren in der Mailänder Metropole Fussball spielt, soll den Zuschauern die «italienische Kultur und Lebensart näherbringen».

