Marco Odermatt ist erneut der beste Skifahrer des Winters. Auf dem Weg dorthin hat er einige besondere Marken geknackt. Ein Vergleich zeigt, worin sich die fünf Gesamtweltcupsiege unterscheiden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marco Odermatt gewinnt seinen fünften Gesamtweltcup mit tiefster Punktzahl

In Sachen Siege ist er bisher nur in zwei Wintern besser gewesen

Gleich mit mehreren Legenden ist er gleichgezogen – oder hat sie überflügelt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Zum fünften Mal in Serie nimmt Marco Odermatt (28) die grosse Kristallkugel als bester Skifahrer des Winters in Empfang. Damit zieht er mit Marc Girardelli (62, Lux) gleich, nur Marcel Hirscher (37, Ö) hat noch mehr daheim (8). Es ist nicht die einzige magische Marke, die Odermatt in diesem Winter geknackt hat.

Er feiert seinen 54. Weltcupsieg, ist damit auf einer Stufe mit Hermann Maier (53, Ö). Noch öfter siegten nur Hirscher (67 Siege) und Ingemar Stenmark (70, Sd, 86 Siege). Mit seinem 102. Podestplatz erklimmt Odermatt endgültig den Schweizer Ski-Olymp, denn weder bei den Männern noch bei den Frauen hat das je einer unserer Stars geschafft.

Da es neben der grossen auch noch zwei kleine Kugeln gibt, umfasst seine Sammlung nun 16-mal Kristall. Damit lässt er Girardelli und Pirmin Zurbriggen (63, Sz) mit je 15 Kugeln hinter sich. Eine grössere Sammlung haben nur noch Stenmark (18) und Hirscher (20).

Rekord-Saison bleibt unangefochten

Weil Odermatt im letzten Riesenslalom ausscheidet, verpasst er den Sieg in der Disziplinenwertung und gewinnt erstmals seit 2022/23 «nur» drei Kugeln. Aber auch damit stellt er einen neuen Rekord auf. In der Abfahrt holt er sie mit 706 Punkten – seit dem neuen Punktesystem (1993 eingeführt), ist es das achte Mal, dass der Sieger in der Königsdisziplin über 700 Punkte sammelt. Vor Odermatt gelang dies dreimal Stephan Eberharter (57, Ö), Aleksander Aamodt Kilde (33, No), Hermann Maier (53, Ö), Lasse Kjus (55, No) und Luc Alphand (60, Fr). Nur: Keine dieser Legenden hat dies in neun Rennen geschafft. Selbstredend, dass es für Odermatt die beste Punktzahl in der Abfahrt ist.

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Im Gesamtweltcup kommt er hingegen mit den bisher wenigsten Punkten an die Kugel (1626). Schon bei seinem ersten Triumph sammelte er 13 Zähler mehr, unangefochten ist seine Rekord-Saison 2022/23 mit 2042 Punkten. Neben seinen beiden Fabelsaisons mit 13 Weltcupsiegen feiert Odermatt aber in diesem Winter seine zweitmeisten Siege: 9. Insgesamt hat er noch nie so wenig Podestplätze eingefahren, wenn er am Ende Gesamtweltcupsieger wurde. 14 sind es gewesen. Auch der Punkteschnitt ist mit 65,04 am tiefsten.

Wirklich zittern muss Odermatt um seine fünfte grosse Kugel nicht. 568 Punkte Vorsprung hat er am Ende auf Lucas Braathen (25) und damit nur 37 weniger als vor einem Jahr. Damals waren aber fast 100 Punkte mehr auf seinem Konto.