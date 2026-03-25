Erkrankung zwingt Ex-Vizeweltmeister zum Rücktritt

2021 hat Andreas Sander überraschend WM-Silber in der Abfahrt gewonnen. Nun beendet der deutsche Speed-Spezialist wegen einer Krankheit seine Karriere.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andreas Sander beendet seine Ski-Karriere

Eine Erkrankung verhindert, dass der Speed-Spezialist in den Weltcup zurückkehrt

2021 hat Sander überraschend WM-Silber in der Abfahrt gewonnen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Der nächste Routinier verabschiedet sich von der Skibühne. Andreas Sander beendet mit 36 Jahren seine Karriere. Eine Erkrankung zwingt den deutschen Speed-Spezialisten zu diesem Schritt, denn sein letztes Weltcuprennen liegt bereits zwei Jahre zurück.

Im Sommer 2024 wurde Sander von seinem Körper ausgebremst. Er erhielt die Diagnose mitochondriale Dysfunktion. Heisst: Die Mitochondrien als Bestandteil und Energielieferanten der menschlichen Zellen arbeiten nicht richtig. Die Ärzte verordneten ihm eine Sportpause. Nun ist klar, dass sie damit auch seine Skikarriere beendeten.

«Nach meiner Erkrankung habe ich alles versucht, um wieder Leistungssport betreiben zu können», wird Sander in einer Medienmitteilung des deutschen Skiverbandes zitiert. «Zwar geht es mir mittlerweile im Alltag wieder deutlich besser, aber mein Ziel, Rennen auf Weltcup-Niveau zu fahren, ist nach wie vor nicht möglich.» Deswegen zieht er nun einen Schlussstrich.

WM-Silber als Karriere-Highlight

197 Weltcuprennen bestritt Sander während seiner Karriere, zweimal fuhr er aufs Podest (Zweiter im Super-G und Dritter in der Abfahrt). Den grössten Erfolg feierte der Deutsche an der Weltmeisterschaft 2021, als er überraschend Silber in der Abfahrt gewann. Auf den Österreicher Vincent Kriechmayr (34) und die Goldmedaille fehlte ihm damals nur eine Hundertstelsekunde.

Daneben schrieb Sander im Weltcup ein Stück Geschichte. Als er 2023 Abfahrtsdritter wurde, stand als Zweiter auch sein Teamkollege Romed Baumann (40) auf dem Podest. Es war das erste Mal seit 31 Jahren, dass zwei Deutsche gemeinsam aufs Treppchen stiegen.

Nun beenden die beiden nach der gleichen Saison ihre Karrieren. Auch Baumann hat jüngst seinen Rücktritt erklärt. «Ich bin stolz auf das, was ich im Ski-Rennsport erreichen konnte», blickt Sander auf seine Karriere zurück.